Gözaltına işkence: Darbedilip ısınma tesisatına kelepçelendiler!

İstanbul Bağcılar’da 16 Mayıs gecesi gözaltına alınan 4 kişinin karakolda maruz kaldığı darp ve işkencenin fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar’da 4 kişinin polis kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra götürüldükleri karakolda gördüğü işkencenin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda feci şekilde darp edilen 4 kişinin ısınma tesisatına kelepçelendiği görülüyor.

OHAL’de gözaltında işkence iddialarına bir yenisi eklendi. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 16 Mayıs gecesi araçlarıyla seyir halinde olan 4 kişi, araçta bulunan pompalı silah gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Hayri Demir’in haberine göre Bağcılar 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi’ne götürülen 4 kişi işkenceye maruz kaldı. 4 kişinin işkence gördüğüne dair fotoğraflar da ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda, yüzleri tanınmayacak biçimde darbedilen 4 kişinin ısınma tesisatına kelepçelendiği görülüyor. İşkenceye uğrayanlardan biri olan Serkan Sezer’in anlatımına göre olay 16 Mayıs Çarşamba gecesi 4. Cadde’de yapılan uygulama noktasında başladı. Araçta yapılan arama sırasında babasına ait pompalı tüfeğin bulunmasıyla polisin kendilerine hakaret etmeye başladığını söyleyen Sezer, polisin tutumuna tepki göstermeleri üzerine ters kelepçelenerek gözaltına alındıklarını ve 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi’ne götürüldüklerini belirtti.

Karakolda kameraların bulunmadığı bir odaya alındıktan kısa bir süre sonra kendilerini gözaltına alanların da olduğu bir grup polisin odaya girerek kendilerini dövmeye başladığını ileri süren Sezer, daha sonra da başka bir karakola götürüldüklerini söyledi.

DARP RAPORU VERİLMEDİ

Geceyi ikinci karakolda geçirdiklerini ve ertesi gün serbest bırakılmadan önce hastaneye götürüldüklerini kaydeden Sezer, hastanede yüzlerinde darp izleri olmasına rağmen doktorun “Yüzünde bir şey var mı?” diye sorduğunu ve polislerle olan samimiyeti sonrasında darp raporu tutulmadığını belirtti. Sezer, serbest bırakıldıktan sonra savcılığa giderek, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın halen sürdüğü öğrenilirken, işkenceye maruz kalan 4 kişi İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne başvurarak hukuki yardım istedi.

MECLİS VE BAKANLIĞA BAŞVURU

İHD yöneticileri de hem Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu hem de İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Fotoğrafların da eklendiği başvuru dilekçesinde, görevini kötüye kullanan kamu görevlilerinin tespiti ile haklarında adli ve idari soruşturma açılması için İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi nezdinde girişimlerin yapılması talep edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 12:37

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