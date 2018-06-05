Ergün Atalay: Bu Meclisten işçi lehine karar beklemek hayal olur

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, '3 tane bile seçilebilir yerden işçi arkadaş görmüyoruz. Bu Meclisten işçi lehine bir çalışma beklemek hayal olur' dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, gazetecilerle buluştuğu iftarda, kadroya alınmayan işçilerle ilgili hükümetin çalışma yaptığını söyledi. Siyasilerin seçimlere giderken verdiği vaatleri de değerlendiren Atalay, "Meclisin hiç işçi ağırlıklı olduğunu görmedik, hep işveren. 3 tane bile seçilebilir yerden işçi arkadaş görmüyoruz. Böyle olunca işçi lehine bir çalışma beklemek hayal olur" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, gazetecilerle iftarda buluştu. Anadolu Hotels Downtown'da düzenlen buluşmada konuşan Atalay, kadroya alınmayan taşeron işçileri hatırlattı. Başbakanla görüştüğünü ve kendisine bu konuda yaptıkları çalışmayı Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceklerini söylediğini aktaran Atalay, bu konuda verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Seçim meydanlarında verilen sözlere de atıfta bulunan Atalay, "Meclisin hiç işçi ağırlıklı olduğunu görmedik, hep işveren. 3 tane bile seçilebilir yerden işçi arkadaş görmüyoruz. Böyle olunca işçi lehine bir çalışma beklemek hayal olur. Benim bir yere adaylığım veya talebim olmadı. Bundan sonra da aday olmayacağım" dedi.

OCAKTA VERİLEN MAAŞ ARALIKTA DÜŞMESİN

Vergi dilimine ilişkin eleştirilerini sürdüren Atalay bir örnekle açıkladı:

"Sene başında 3 bin TL ücret alan arkadaşımız sene sonunda 2 bin 600 TL alıyor. Ocak ayında aldığımız maaşı bize aralık ayında da versinler. Burada haksızlık var. İki yıllık üniversite mezunusunuz. 25 yıl sonra ikimizin ücreti; memur 2 bin 600 TL alıyor, biz işçiler 1700 TL alıyor. Asgari ücret altında maaş alan emekliler var. Böyle olmaması gerekiyor" dedi.

RESMİ OLMASA DA HAS ÜYEMİZ

Bir hafta sonra kağıt toplayıcıları ile bir iftar düzenleyeceklerini belirten Atalay, uzmanların 5-6 aydır kağıt toplayıcı işçiler arasında çalışma yaptıklarını söyledi. "Resmi üyemiz olmasalar da onlar bizim has üyelerimiz" diyen Atalay, çocuk işçiliğine de değinerek 9-10 yaşındaki çocukların çalışmasının bu ülkeye de Türk-İş başkanına ve başkanlar kuruluna da yakışmadığını söyledi.

DEVLET SADECE KENDİNE YAPILANI AFFEDEBİLİR

Bahçelinin af çıkışına ilişkin bir gazetecinin sorusunu da yanıtlayan Atalay, "Devlet kendine yapanı affetsin ama sen gidip birini öldürüyorsun. Onun ailesinden af istemen lazım. Devlet kendisi ile ilgili olandan tasarruf kullansın ama benle ilgili tasarruf kullanmasın" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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