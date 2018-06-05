Reyhanlı davasında gerekçeli karar açıklandı

Reyhanlı davasında 9 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 32’şer yıl hapis cezası veren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te gerçekleşen ve 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili 33 sanığın yargılandığı davada 9 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 32’şer yıl hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda sanık Nasır Eskiocak’ın her iki bombalama eyleminin planlama, hazırlık, koordinasyon ve icra aşamalarında bizzat görev aldığı belirtildi. Eskiocak’ın kovuşturma aşamasında verdiği savunmalarında kaçak içki ve sigara işi yaptığını iddia etmesinin gerçeklikle bağdaşmadığı belirtilirken, “Ankara Kocatepe Camii ve Konya’da bir AVM ziyareti gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlere gitmelerini kaçakçılık olgusu ile açıklamak mümkün değildir” denildi. Eskiocak’ın Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım ve Ahmet Mansuroğlu ile de irtibat kurduğunun görüldüğünün altını çizen mahkeme, saldırıdan önce bu kişilerin bir türbeye gittiğini ve birbirlerine sahip çıkacaklarına dair karşılıklı yemin ettiklerini ifade etti. Mahkeme, bu kişilerin saldırının en başından itibaren Eskiocak’la birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

SALDIRIDAN ÖNCE BULUŞUP YEMİN ETTİLER

Sanık Doğan Özdemir’in de Eskiocak’la yakın ilişki içerisinde olduğunu belirten mahkeme, saldırıdan önce ikilinin Efes tepesine araba ile gittiklerini ve burada karşılıklı yemin ettiklerini belirtti. Mahkeme saldırıdan önce Yusuf Büyükkasım, Mehmet Genç, Doğan Özdemir ve Nasır Eskiocak’ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü araçları koyacakları yerleri tespit etmek amacıyla Yusuf Büyükkasım tarafından kiralanan araçla keşif yaptıklarını belirtti. Sanık Süleyman Evet’in saldırı planına olaydan bir gün önce dahil edildiğini belirten mahkeme Evet’in sanıklardan Doğan Özdemir ile görüştüğünü ve para vaadi ile ikna edildiğini belirtti.

İŞLETTİKLERİ DÜKKANLAR BULUŞMA NOKTASI

Sanık Fikret Nazik’in de işlettiği tavukçu dükkanının irtibat ve buluşma noktası gibi kullanıldığını belirten mahkeme Nazik’in, saldırıyı yapan Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım ve Ahmet Mansuroğlu’nun olaydan bir gün önce ve olaydan sonra takipten kurtarmak için kalacakları kulübeyi ayarladığını belirti ve Nazik’in bu kişilerin 2 gün boyunca barınmalarını ve ihtiyaçlarını karşıladığı vurguladı. Sanık Ergin Ördek’in de yine Eskiocak’la yakın ilişki içinde olduğunu belirten mahkeme, saldırı öncesi, saldırı sırası ve sonrası aşamalarda Ördek’in arabası ile Nasır’ı ve onun yönlendirmesi ile diğer sanıkları istediklere yerlere götürdüğünü belirtti.

Sanık Mehmet Kılıç’ın da Eskiocak’la yakın ilişki içinde olduğunu belirten mahkeme, saldırı öncesi, saldırı sırası ve sonrasında Kılıç’ın Eskiocak’a yardım ettiğini ve işlettiği börekçi dükkanını da örgütün irtibat ve buluşma noktası olarak ayarladığını belirtti.

9 KİŞİYE 53’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme bu 9 kişinin suçlarının sabit olduğunu ve 53 kişinin ölümden dolayı 53’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu; öldürmeye teşebbüs, yaralama ve diğer suçlardan da yaklaşık 4 bin 32’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme diğer 13 sanığı da bombalı eylemden suçlu bulmadı. Mahkeme bu sanıklara ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçlarından 15 yıldan 22.5 yıla kadar değişen hapis cezası verdi. 3 sanığı suçsuz bulan mahkeme, beraatlerine hükmetti. Mihraç Ural’ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

Reyhanlı Katliamı davasında sanıklara müebbet

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