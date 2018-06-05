Cemil Barlas: Belli ki FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler

A Haber'de konuşan Cemil Barlas 'Belli ki bu FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasını ele geçirip yok etmişler, orijinalini. Öyle hissediyorum' dedi.

A Haber'de konuşan Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diploma soranların FETÖ'cü olduğunu savunup sosyal medyada alay konusu olan şu iddiayı ortaya attı: "Belli ki bu FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasını bir yerden ele geçirip yok etmişler, orijinalini. Öyle hissediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olup olmadığı tartışmasına yazar Cemil Barlas da katıldı. Barlas, Erdoğan'ın diplomasının FETÖ'cüler tarafından çalındığını öne sürdü. A Haber yayınında konuşan Barlas, "Belli ki bu FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasını bir yerden ele geçirip yok etmişler, orijinalini. Öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı. Barlas'ın bu iddiası sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, meydanlarda ve katıldığı programlarda sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomasını göstermesi çağrısında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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