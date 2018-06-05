Finlandiya’da kölelik koşullarında çalışmaya karşı broşür

Finlandiya’da sığınmacı ve misafir işçileri kölelik koşullarında çalıştıran taşeron firmalara görev veren şirketlere uyarı broşürleri dağıtıldı.

Murat KUSEYRİ

Stocklom

Finlandiya’da taşeron firmaların işçileri köle gibi kullanmalarına karşı bu firmalara görev veren şirketlere uyarı broşürlerı dağıtıldı.

Finlandiya’da sığınmacılar ve misafir işçilerin taşeron firmalar tarafından sömürüsü zaman zaman medyanın gündemine geliyor. ‘Yardım Sistemi’ adlı kuruluşun görevi emekçilerin sömürüsünü engellemek ve taşeron firmalar tarafından köle gibi çalıştırılan işçilere yardımcı olmak.

Kuruluş, taşeron firmalara görev veren şirketlere işçilerin yasalara uygun çalıştırmaları ve kölece muameleye tabi tutulmamaları için almaları gereken önlemleri öneren bir broşür dağıttı.

İŞÇİLER BORÇLU DURUMA DÜŞÜYOR

İş gücü sömürüsünün insan ticaretinin bir biçimi olduğu belirtilen broşürde çalışmak amacıyla Finlandiya’ya gelen veya getirilen işçilere söz verilenin altında ücret ödendiği, işçilerden bazılarının seyahat ücretleri ve iş bulabilmek için para ödedikleri için bazen borçlu duruma düştüklerine dikkat çekliyor.

Şirketlere taşeron firmalarla sözleşme yaparken firmanın çalışmalarını denetleyecek maddelerin sözleşmede yer almasını sağlamaları öneriliyor. İş gücü sömürüsünün daha çok ücretlerin düşük olduğu sektörlerde ortaya çıktığı ve Fince bilmeyen sığınmacı ve misafir işçilerin taşeron firma ve küçük işverenler tarafından kullanıldıkları belirtiliyor.

‘BELKİ ŞİDDETE DE MARUZ KALIYORLAR’

Yardım Sistemi’nin Program Şefi Veikko Mäkelä, işverenler tarafından köle gibi çalıştırılan işçilerin kendilerine ulaşmalarının kolay olmadığını belirtiyor.

İşçilerden bazılarının restoranların depolarında yattığını söyleyen Mäkelä, “Belki kendi başlarına dışarıya çıkıp gezme imkanları yok, her zaman çalıştıkları için serbest zamanları da olmuyor. Belki şiddette de maruz kalıyorlar” diyor.

Yardım Sistemi’ne geçtiğimiz yıl 58 kişi başvuruda bulundu. Mäkelä, İnsan ticareti söz konusu olduğunda başvuruları ciddiye aldıklarını ancak bunu ispatlamanın ve failleri mahkum ettirmenin pek de kolay olmadığını söylüyor.

İŞVERENE 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Bu yılın başlarında Taylandlı işçileri çilek ve mantar toplama işlerinde köle gibi çalıştırılan bir firma sahibi, insan ticareti yapmak ve işçileri ucuz iş gücü olarak kullanmaktan suçlu bulundu ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, işvereninin işçilere ödemediği 46 bin avro ücreti ödemesini kararlaştırdı. İşçilere çektirdiği acılardan dolayı da 156 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti. 3.5 yıl ticaret yapmasını yasakladı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 10:16

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