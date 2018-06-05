Bu yıl ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki sorulara tepki sürüyor. 'LGS sayısal bölümü tekrar yapılsın' kampanyası başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kaldırılan TEOG yerine bu yıl ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki sorulara tepki sürüyor. 'LGS sayısal bölümü tekrar yapılsın' çağrısıyla imza kampanyası başlatıldı.

Sınavın kazanım ve değerlendirme odaklı değil, analiz ve okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluşması tartışmalara yol açmıştı. Tartışmalarda öne çıkan günden, matematik sınavı oldu. Matematik bölümü sorularını değerlendiren Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez, “TEOG sınavıyla kıyasladığımızda bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır” yorumunda bulunmuştu.

Bu duruma tepki gösteenler 'LGS sayısal bölümü tekrar yapılsın' çağrısıyla imza kampanyası başlattı. change.org'da başlatılan kampanyanın metni şöyle:

"1 milyon öğrencinin hayalleriyle oynadınız, çalışmaktan gecesini gündüzüne katan sadece 14 yaşındaki çocuklara öğretmenlerin bile 10 dakikada anca çözebileceği soruları 1 dakikada çözdürmeye çalıştınız. Sınavdan bir sürü çocuk ağlayarak çıktı. Matematiği kafanıza göre belirleyici ders seçtiniz diğer dersler önemsizmiş gibi. Halbuki her şey matematikten ibaret değil. Bu ülkede türkçede, dinde, fende, ingilizcede çok iyi olan öğrenciler de var. Kimse matematiği çok iyi bilmek zorunda değil." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 09:58

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