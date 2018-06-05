UNICEF: Afganistan'da 3,7 milyon çocuk okula gidemiyor

UNICEF'in raporuna göre Afganistan'da 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor, her 3 kız çocuğundan 2'si eğitim göremiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan bir rapor, Afganistan'da okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının savaş, gittikçe kötüleşen güvenlik durumu ve yoksulluk gibi gerekçelerle okula gidemediğini ortaya koydu.

UNICEF'in son yayımlanan raporuna göre, 2001'de ABD'nin askeri müdahalesiyle Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez, okula gidemeyen çocukların sayısında en büyük düşüşün yaşanması dikkati çekiyor.

Afganistan'da 7-17 yaş grubunda 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bunların yüzde 60'ını yani 2,7 milyonunu kız çocukları oluşturuyor. Bu da her 3 kız çocuğundan 2'sinin eğitim göremediği anlamına geliyor.

Ayrıca rapor, savaştan en fazla etkilenen Kandahar, Helmend, Vardak, Paktika, Zabul ve Uruzgan bölgelerinde ise ise kız çocuklarının yüzde 85'inin okula gidemediği gerçeğini ortaya koydu.

Kız çocukları arasında okula katılım oranının düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak çocuk yaşta evlilik gösteriliyor.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Adele Khodr ise okula gidemeyen öğrencilerin silahlı çetelerce istismar edilme, zorla çalıştırılma ve silah altına alınma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 08:45

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