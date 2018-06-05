Broşür dağıtan CHP Kadın Kolları Başkanı'na saldırı

Kırşehir’de seçim çalışmaları sırasında broşür dağıtan CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya saldırıya uğradı.

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, Gölhisar Mahallesi’nde iddiaya göre “PKK yandaşları burada gezemezsiniz” diyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre partililer polisi ararken, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Necla Yenidünya darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine giden Yenidünya, şikayetçi oldu.

Polis, saldırıda bulunduğu ileri sürülen E.E.’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. (HABER MERKEZİ)

Kadına sokak ortasında saldırı kamerada

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