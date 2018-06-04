İtalyan komünistlerinden hükümet krizine tepki

İtalya'da AB karşıtı eğilimiyle kurulmak istenen hükümet, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından engellendi.

İtalya’da mart ayında yapılan seçimlerde en çok oyu alan küçük burjuva popülist Beş Yıldız Hareketi ve ırkçı parti Kuzey Ligi’nin (Liga) kurmak istediği ve AB karşıtı eğilimiyle dikkat çeken hükümet, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından engellendi. AB karşıtı hükümeti engelleyen Mattarella’nın başbakanlık görevini verdiği eski IMF yetkililerinden Carlo Cottarelli’nin kurması beklenen hükümetin de diğer partiler tarafından desteklenme ihtimalinin düşük olması nedeniyle siyasi krizin erken seçimleri gündeme getirebileceği tartışılıyor.

İtalyan Komünist Platform tarafından yayınlanan açıklamada siyasi krizin nedeninin “mali sermayenin yağma hükümeti kurmak istemesi” olduğu belirtilerek, “İşçiler ve halkı gerici planları bozmaya çağırıyoruz” denildi.

BURJUVA DÜZENİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık üç aydır yaşanan hükümet kurma sürecinin İtalya’da burjuva düzenin gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardığına dikkat edilen açıklamada, Hıristiyan demokrat Cumhurbaşkanı Mattarella’nın vetosuyla Avrupa karşıtı bir ismin ekonomi bakanı olarak seçilmesini engellediğine dikkat çekildi ve “böylece komedi krize dönüştü” denilerek İtalya Cumhuriyeti tarihi boyunca yaşanan en büyük siyasi ve kurumsal krizin ortaya çıktığını belirtildi. Açıklamada, “Açıktır ki sorun (Maliye Bakanlığı için önerilen) Savona’nın bakan olarak atanması değildir, ne pahasına olursa olsun avronun savunulması, mali oligarşinin en yüksel çıkar ve kârının savunulmasıdır. Bu sonuçla birlikte Mattarella, Cottarelli’yi, Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve IMF troykasının bir temsilcisini, toplumsal kıyımı sürdürmek üzere (başbakanlığa) çağırmıştır” denildi.

NEOLİBERALİZMDEN EN UFAK BİR SAPMAYA TAHAMMÜL YOK!

Cumhurbaşkanının müdahalesinin “utanç verici bir darbe” olarak nitelendirildiği açıklamada,

kurulması planlanan ilk hükümetin de işçilerin çıkarlarına karşı bir hükümet olduğu ama bunun bile yeterli görülmediği, “piyasaların tam bir dostu” olacak bir yürütme istendiği, bunun da nedeninin tekelci sermayenin kemer sıkma programlarından, neoliberal düzenlemelerden ve savaş politikalarında en ufak bir kesintiye dahi tahammül gösterecek durumda olmadığı vurgulandı.

“Yaşananlar gösteriyor ki İtalya gibi kapitalist ve emperyalist bir ülkede, mali sermaye içindeki egemen kliğin iradesi dışında bir hükümet kuramıyor” denilen açıklamada, böylelikle ‘özgür’ ve ‘demokratik’ burjuva seçimlerinin gerçek karakterinin ortaya çıktığına da işaret edildi.

KRİZİ EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ ÇÖZER!

İtalyan işçi ve emekçilere kendi hak ve taleplerini savunmak için sokağa çıkma ve grev yapma çağrısı yapılan açıklamada, ancak emekçilerin birleşik mücadelesinin “mali oligarşinin, iş birlikçilerinin ve Avrupa Birliği teknokratlarının” hükümetlerini yıkabileceğine, emekçileri sermayenin sömürüsünden kurtarabileceğine vurgu yapıldı.

“Komünistleri, mücadeleci işçileri tüm burjuva partilerinin karşısında tek bir komünist partide, sömürünün olmadığı yeni bir toplumun kurulması mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz” denildi. (DIŞ HABERLER)

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