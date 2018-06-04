Erdoğan: Ekmek almak için o mühürleri bilirsiniz değil mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye’de düzenlenen iftar yemeğinde emeklilere vaatlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen iftarda emekliler ile bir araya geldi. Buradaki konuşmasında muhalefet partilerinin emeklilere ilişkin vaatlerine tepki gösteren Erdoğani, “Biz hiçbir zaman seçim meydanlarında bol keseden öyle atıp tutup da iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar. Sırtımızda küfe var” dedi.

Ekmeğin karneyle dağıtıldığı dönemleri hatırlatan Erdoğan, “Gazyağı, ekmek almak için o mühürleri bilirsiniz değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Ben de babamın nüfus kağıdında olan o mühürlere bakmıştım. Kömür almak için o mühürleri iyi bilirim. Şimdi böyle bir şey var mı? Hepsi tarih oldu. O meşhur CHP'nin dönemleriydi. Artık bu çileleri halkımıza çektirmiyoruz” dedi.

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‘HER FIRSATTA GENÇLERE ESKİ TÜRKİYE'Yİ ANLATIN’

Erdoğan, “Bugünün gençleri bunları bilmez. Bugünün gençlerine anlatmak lazım. Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır. Benim sınıfım 75 kişiydi. Öyle sınıfta okudum. Şimdi 30'un üzerinde sınıf yok gibi. 16 yılda 284 bin yeni derslikle atadığımız 585 bin öğretmen ile tüm bu sorunları hamdolsun kökünden çözdük” dedi.

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‘ÜZERİNDE HASTALAR OLAN KÖPEKLERİN ÇEKTİĞİ KIZAKLARI HATIRLAYIN’

Erdoğan, “Geldiğimizde, Hastaneler adete hastalık kaynağıydı. Doktor bulabilirseniz şanslıydınız. Bugün herkesin bir aile doktoru var. Sağlık personelinin sayısı 378 binden 917 bine yükselirken hizmet kalitesi de ona göre arttı. İstediğiniz hastaneye gidebiliyorsunuz. Önceden ya ambulans yoktu ya da külüstür araçlardan ibaretti. Şimdi pırıl pırıl ambulanslarımız var. 5 bin tam donanımlı ambulans hizmet veriyor şu anda. Köpeklerin çektiği kızakları hatırlayın. Üzerinde hastaları. Şimdi Erzurum'un Palandöken dağlarına varıncaya kadar paletli ambulanslarımız çıkıyor. Batıda ne varsa bizde de o olacak dedik. Şimdi bir de şehir hastanelerini devreye sokuyoruz. Gençlerimiz bunları bilmiyor yaşamadılar. Gençlerimize arada bir eski Türkiye'yi hatırlatmakta fayda var. Bunu siz yapacaksınız” diye konuştu. (DHA)

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