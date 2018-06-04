Apple CEO'su Tim Cook: iOS 12 bu yıl yayınlanacak

Apple CEO'su Tim Cook iPhone akıllı telefonlar için iOS işletim sisteminin 12. sürümünün bu yıl içinde yayınlanacağını doğruladı.

Apple'ın yıllık geliştirici konferansı WWDC 2018 başladı. Apple'ın tüm platformlardaki yazılımlarına yapılan geliştirme ve yaniliklerin tanıtıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Apple CEO'su Tim Cook iPhone akıllı telefonlar için iOS işletim sisteminin 12. sürümünün bu yıl içinde yayınlanacağını doğruladı ve iOS 12'nin kararlılık ve performansa odaklandığını aktardı.

iOS 12 NE GETİRİYOR

iOS 11 güncellemesini alan tüm iPhoneların (iPhone 5S ve üstü) alacağı iOS 12 güncellemesi özellikle daha eski cihazlar için performans odaklı olacak. Daha öncesinde kullanıcıya bilgi vermeden işlemci hızı düşürme skandalıyla itibarı sarsılan Apple bu hamle ile eski cihazlara sahip kullanıcılarının gözünde durumunu biraz toparlamak istiyor. iOS 12, Apple'ın arttırılmış gerçeklik yazılım geliştirme kiti ARKit'in yeni sürümü ARKit 2.0 da duyuruldu. ARKit 2.0 daha gelişmiş yüz takibi, 3-boyutlu nesne tespiti ve arttırılmış gerçekliğin başka kullanıcılarla paylaşılabilmesi gibi yeniliklerle geliyor. Özellikle paylaşımlı arttırılmış gerçeklik AR oyunlarında bir patlamaya yol açabilir.

Apple'ın dijital asistanı Siri de yeniliklerden nasibini alanlardan. Uygulama entegrasyonu, anahtar sözcüklerle kısayollar oluşturabilme Siri'ye gelen yenilikler arasında. WWDC 2018'de duyurulan önemli yeniliklerden biri de CarPlay uygulamasının artık genelde Apple'ın navigasyonundan daha becerikli olan üçüncü partilere ait Waze ve Google Maps gibi navigasyon uygulamalarını destekleyecek olması. Özellikle çocukları iPhone kullanan ebeveynlerin işine yarayacak bir diğer yenilik de telefonun nasıl kullanıldığının takip edilebilmesi ve uygulamaların kullanımına saat sınırı getirilebilmesi. Facetime'a 32 kişiye kadar grup telekonferansı desteği de duyurulan yenilikler arasında.

WWDC 2018'de iOS 12'nin yanı sıra Apple'ın diğer ürünlerindeki yazılımlara gelen yenilikler de duyuruldu. Apple'ın akıllı saat işletim sistemi WatchOS 5'e yapılan ufak tefek geliştirmelerin yanı sıra bir de basit web tarayıcı eklenmiş. Podcast uygulamasının WatchOS 5'e taşınması sayesinde artık podcastleri akıllı saatinizden de dinleyebileceksiniz. Bunca yenilikten Apple TV'nin payına düşen ise Dolby Atmos desteği ve bir miktar yeni TV kanalı.

YENİ MacOS: MOJAVE

MacOS'un Mojave adlı yeni sürümü masaüstünüzü düzenlemeyi kolaylaştıracak "Masaüstü yığınları", Finder için galeri görünümü ve metadata desteği ve video yakalayabilen ekran yakalama aracı ile geliyor. Continiutity artık telefonunuzun kamerası ile entegre olarak çalışabilecek. Böylece telefon kameranızdan görüntüyü direkt olarak bilgisayarınıza alabileceksiniz. Safari ve Mojave'de yapılan yenilikler sayesinde veri şirketlerinin kişisel verilerinizi takibi zorlaşacak. Dedikoduların aksine iOS ve macOS'un birleşip tek bir işletim sistemi olacağı kesin olarak yalanlandı. Ancak iOS uygulamalarını MacOS için yayınlamayı kolaylaştıracak bazı yenilikler duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

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