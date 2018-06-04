Kadına sokak ortasında saldırı kamerada

İstanbul Beyoğlu’da arkadaşlarıyla yürüyen yabancı uyruklu bir kadın sokak ortasında saldırıya maruz kaldı.

İstanbul Beyoğlu’da arkadaşlarıyla yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı. Kadını arkadaşları ve sivil polisler saldırgandan kurtarırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu'da 31 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın, 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada Mustafa A.'nın saldırısına uğradı. Genç kadını yanındaki arkadaşları ve o anda caddeden geçen sivil polisler kurtardı. Saldırının nedeni öğrenilemezken Mustafa A. gözaltına alındı. Genç kadının şikâyetçi olduğu Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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