Ali Koç başkan, metal işçisi aç!

Gebze'den bir metal işçisi, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı seçilmesine ilişkin görüşlerini yazdı.

Metal işçisi

Gebze

Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç’un, adayken üyelerle yaptığı toplantıda, “Güçlü bir sermaye koyacağım” çıkışı yapmıştı.

“Koç’un sözünü ettiği miktarın ne olacağı konusunda yapılan çalışmalarda 100 milyon avro rakamına ulaşıldı. Türk Lirası karşılığı 470 milyonu geçen paranın Ali Koç tarafından sponsorlar vasıtasıyla kulübe gireceği de tespit edildi.”

Bunlar ulusal basının ve Ali Koç’un iddiaları. Peki Ali Koç kim?

Ford, TÜPRAŞ, Arçelik, Yapı Kredi Bankası ve daha bir çok hatırı sayılır şirketin hissedarlarından.

Ben ise metal-elektrik-plastik parça üreten yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı fabrikada çalışan bir metal işçisiyim. Üretimin hiç durmadığı, resmi tatillerde bile tatilin yapılmadığı, siparişlerin sürekli arttığı bir metal fabrikası burası. Aselsan, Arçelik, 3. Havaalanında, Bosch, Valeo, Denso, Federal Mogul ve daha bir çok yere çalışıyoruz. Öyle ki patronumuz 7. fabrikasını açmak üzere. Benim çalıştığım firma MESS grup sözleşmesine grubuna bağlı değil. Sendikamız Türk Metal, firma ile ferdi olarak oturuyor sözleşmeye. Bu sözleşme döneminde öncekilere göre MESS’den de kaynaklı ortalama biraz zam aldığımız doğru.

Ancak memleketin geldiği koşullar, iğneden ipliğe yapılan zamlar bunu eritmiş durumda. Aldığımız zam ile hafta içi fazla mesai ücretinin yüzde 95 olması patronun hafta içi mesailerini kaldırmasına yol açtı. Bu yüzden fazla mesai ile geçinenler olarak değişen bir şey olmadı. Sözleşme süresi boyunca kasım-mart ayları arası içerde biriken parayı 60 gün içinde sözleşmeye göre yatırması lazımdı. Haziranın ilk haftası yatıracaklardı. Ancak geçtiğimiz hafta sendika bizlerle yaptığı toplantıda patronun durumu olmadığını ek süre istediğini anlattı. Biz Koç grubuna bağlı Arçelik firmasına iş yapıyoruz. Patronun ve sendikanın iddiasına göre Koç grubunun parası olmadığını, onların vereceği paraya göre hesap yaptığını söylediler. Sendika bunları anlatınca hepimiz tepki gösterdik.

60 günde bulamadığı parayı 15 günde nasıl bulacağını, hepimizin bu parayı beklediğini, Romanya’ya açacağı fabrikayı nasıl yaptığını, borcu olan, çocuğu hasta olan arkadaşlarımız olduğunu söyledik. Ne kadar gecikecekse o kadar vereceği parayı arttırsın, dedik.

Ancak sendika bize sormadan bu durumu kabul etmekle kalmadı, ‘patronu anlamamız gerektiğini, sıkıştıramayacağımızı, zaten fazla bir zam verdiğini, memlekette kriz olduğunu’ söyledi.

Peki soruyorum ve soruyoruz: Hani ekonomi çok iyiydi, hani kriz yoktu? Peki Koç grubunun parası yoksa Ali Koç o kadar bağışı nasıl yapacak? O başkan olacak diye biz niye daha fazla bekliyoruz? Ben eve giderken kilosu 8.50 lira olan kayısıyı alamıyorum. Başka üç çocuğu olan arkadaşım sadece birine istediği bir şeyi alırken diğer çocuklarına alamadığından dert yanıyor.

Ali Koç ise hayal ve hesap edemediğim paraları Fenerbahçe’ye nasıl yatıracak, hele bir de parası yoksa? Sendikanın başka bir iddiasına göre sözleşme dönemi bu zammı verirsem 100-200 işçiyi işten atarım diyen patron bayram ve seçim sonrasına işçi çıkartmak için hazırlık yapıyor. Fenerbahçe’ye başkan olan patron Ali Koç ve memlekete başkan olmaya çalışan Erdoğan da biz işçiler, emekçiler için tek bir şey yapmıyor. 24 Haziran günü işçiden, emekçiden yana olmayana, futbol takımında, ülke de tek adam olmaya çalışanlara oy yok. Bunun için ve bulunduğumuz her alanda çalışmak, kararsızları tek adama karşı ikna etmek, kendimiz için, çocuklarımız ve bütün işçiler, emekçiler için mücadele etmek boynumuzun borcudur.

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Ali Koç kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 22:11

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