‘Kuzey Koreli üç askeri yetkili görevden alındı’

Donald Trump-Kim Jong-un zirvesi öncesi Pyongyang yönetiminin üç üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldığı öne sürüldü.

ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasındaki zirve öncesinde Pyongyang yönetiminin üç üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak Yong Sik, Genelkurmay Başkanı Ri Myong ve Ordu Genel Siyasi Büro yöneticisi Kim Jong Gak’ın görevden alındığını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü bugün Seul’de yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Ajans, haberini istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkili, üç yöneticinin Devlet Başkanı Kim Jong-un ile Güney Kore ve ABD ile ilişkiler konusunda yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelmesi planlanıyor. Trump geçen Cuma yaptığı açıklamada, daha önce iptal edildiğini söylediği zirvenin yapılacağını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

Trump açıkladı: Kuzey Kore zirvesi 12 Haziran'da Singapur'da

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 21:11

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