Flormar işçilerine bir destek de Mersin Kadın Platformu'ndan 

Mersin Kadın Platformu'ndan kadınlar, mağaza önünde bir araya gelerek Flormar ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünleri üreten Flormar fabrikası işçileri sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten atıldı. Anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan 120 işçi,günlerdir fabrika önünde bekleyişini sürdürüyor.

Mersin Kadın Platformu'ndan kadınlar Çarşı/Yoğurt Pazarı'ndaki Flormar Mağazası önüne gelerek "yaşasın kadın dayanışması, Flormar işçisi yanlız değildir " dövizleri açarak Flormar ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

94 kadın ve LGBTİ örgütünden Flormar işçilerine destek

Kadınlar, "Çoğu kadın 120 işçi Flormar tarafından sendikalı olduğu için işten atıldı. İşçiler 20 günü aşkın süredir eylemde. Biz Mersinli kadınlar da buradan Flormar işçilerinin direnişini selamlıyor, tüm kadınları Flormar işçilerine destek olmaya çağırıyoruz. Hiçbir fondöten işçi ve kadın düşmanlığınızı kapatamaz, fondöten değil dayanışma güzelleştirir, sendika hakkımız engellenemez, yaşasın kadın dayanışması" çağrısı yaptı. (Mersin/EVRENSEL)

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