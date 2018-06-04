ABD, Şengal’de üs kuruyor

ABD, Irak-Suriye sınırındaki Şengal bölgesine askerlerini yerleştirerek, bölgede yeni bir askeri üs kuruyor.

ABD, Irak-Suriye sınırındaki Şengal bölgesinde yeni bir askeri üs kuruyor.

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD ordusuna bağlı bir birlik Şengal Dağı sınırına giderek, Çil Meran ve Şengal Dağı’na konuşlandı. ABD askerlerinin bölgede yeni bir askeri üs kurduğu belirtiliyor.

Sputnik’e konuşan Peşmerge Güçleri Şengal Basın Sözcüsü Xelil Şivan, “ABD askerleri Güney-Rojava sınırlarındaki Domiz askeri üssüne yerleşti. Ardından ise Şengal Dağı’nın Çil Mera bölgesine konuşlandı. Büyük bir askeri güçle geldiler. ABD, Çıl Meran’da askeri üs kuracak. Çıl Meran’da Irak ordusu daha önce Saddam Hüseyin’in emriyle İsrail’e 39 füze atmıştı. Çıl Meran’da Ezidileer ait büyük bir mezar da bulunuyor. Bölgedeki ABD askerlerinin hareketliliği devam ediyor” dedi.

Şengal bölgesinde olan Haşdi Şabi yetkilileri ise ABD’nin bölgede askeri üs kurarak, Haşdi Şabi milislerini sınırlandırmak maksadını güttüğünü söylüyor.

Irak’ta 5 bin askeri bulunan ABD’nin Musul, Duhok, Kerkük, Zaho, Bağdat, Süleymaniye ve Erbil’de de üsleri var.

Musul’dan 140 kilometre uzaklığındaki Şengal kenti Suriye Irak sınırında bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip. IŞİD, 3 Ağustos 2014’te Ezidilerin yoğun yaşadığı 450 bin nüfuslu Irak’ın Musul kentine bağlı Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti. Kürt Güçleri Şengal’ı 2015’in kasım ayında IŞİD’in elinden almıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 21:05

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