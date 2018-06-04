‘İsrail, NATO tatbikatına katılacak’

İsrail, ABD öncülüğünde NATO’nun Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’da başlattığı ‘Kılıç Darbesi 18’ tatbikatına katılacak.

İsrail, ABD öncülüğünde NATO’nun Polonya ve 3 Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya’da başlattığı ‘Kılıç Darbesi 18’ tatbikatına katılacak. Haaretz gazetesinin aktardığına göre, bu, İsrail’in NATO güçleriyle birlikte katılacağı ilk tatbikat olma özelliği taşıyor.

İsrail’in tatbikat için birkaç düzine asker gönderdiği ve tatbikatın daha küçük boyuttaki 2. kısmına katılacağı belirtildi. Tatbikata katılan diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Litvanya, Letonya, Hollanda, Makedonya, Polonya, İspanya, Romanya, Norveç, Çekya ve Norveç plarak sıralandı.

‘RUSYA’YI PROVOKE ETMEK İÇİN DEĞİL’

ABD Avrupa Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ittifakın doğu kanadını korumayı amaçlayan tatbikatın ‘ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı vurgulamayı amaçladığı’ ileri sürüldü. Açıklamada tatbikatın ‘Rusya’yı provoke etmeyi amaçlamadığı’ iddia edildi.

NATO, Baltık ülkeleri ve Polonya’ya 6 bin asker konuşlandırmıştı. Bu arada Litvanya Savunma Bakanı da ülkenin şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikat olan ve 9 bin askerin katıldığı ‘Gök gürültüsü Fırtınası’nın başladığını ilan etti.

Daha önce Alman Die Welt gazetesi Brüksel’deki diplomatik kaynaklara dayandırarak, NATO’nun hayali bir Rusya saldırısına karşı Avrupa’da hızla hareket edebilecek yüzlerce uçak ve geminin yanı sıra 30 bin kişilik bir yedek kuvvet birliği konuşlandırmayı planladığını yazmıştı. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net