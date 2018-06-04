Balçovalı kadınlar piknikte seçimleri konuştu

İzmir Balçova'da bir araya gelen kadınlar, düzenlediği piknikte seçimleri ve kadın mücadelesini konuştular.

Balçova Kadın Dayanışması’nın düzenlediği piknikte seçimler ve kadın mücadelesi konuşuldu. Balçova’da 15 kadının katılımıyla düzenlenen pikniğe Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar da katıldı.

AKP, MHP iktidarı ve onların temsil ettiği sermaye kesiminin neden baskın seçim kararı almaya ihtiyaç duyduğunu anlatan Uyar, geçim, eğitim, sağlık, işçi sağlığı gibi halkın en temel sorunlarına çözüm bulmaktan uzak olan iktidarın kadınları da eve hapsedecek politikaları hayata geçirmeye çalıştığını belirtti. Çocuk, hasta, yaşlı bakımı ve kreş sorunları bu yüzden çözülmüyor. Uygulanmayan yasalara yenileri ekleniyor. Kadınların nafaka, miras, velayet gibi mücadeleyle kazanılmış haklarına göz dikildiğini dile getiren Uyar, ekonomik dengelerin giderek bozulduğu bu süreçte krizin yükünün yine emekçilere yıkılacağını ifade eden Uyar, halk demokrasisinin işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesi ile kurulabileceğine dikkat çekti. AKP iktidarının geriletilebilmesi için bu seçimlerde HDP’ye oy istediklerini dile getirdi.

Parlamenter rejimin de sorunları çözmeyeceğine inandığı için oy kullanmayı mantıklı bulmadığını dile getiren bir kadının bu görüşü üzerine, seçim çalışmalarının halkın talepleri etrafında birleşmesinin ve örgütlenmesinin aracı olarak kullanılması gerektiği, boş oy kullanılmasının AKP’ye hizmet edeceği ifade edildi.

Söyleşide basının içinde bulunduğu durum da ele alınarak Ekmek ve Gül Dergisinin kadınların kendilerini ifade etmesi ve örgütlenmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

3 Haziran 1963’te ölen Nazım Hikmet’in ölüm yıl dönümü unutulmayarak şiirleri okundu. (İzmir/EVRENSEL)

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