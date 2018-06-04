Avrupa Parlamentosu'dan çağrı: Demirtaş serbest bırakılsın

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçimlerinin adil olabilmesi için Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin adil olabilmesi için, HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Piri, Facebook hesabı üzerinden #FreeDemirtaş (Demirtaş’a özgürlük) etiketiyle yaptığı açıklamada, HDP’nin adayının cezaevi hücresinde seçim kampanyası yapmak zorunda bırakıldığını vurguladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Partinin adayı Meral Akşener’in de, Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yaptığını anımsatan Piri, “Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir” dedi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, bunun tüm demokratlar tarafından desteklenmesi gereken bir talep olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de parlamenterler ve gazetecilerin cezaevinde bulunmasını en fazla eleştiren isimlerden biri olan Piri, bu koşullarda Türkiye’nin AB’ye tam üye olamayacağını söylüyor. Piri’ye göre böyle bir ortamda Türkiye’nin AB’ye üyelik seçeneği, “illüzyon”.

Öte yandan Demirtaş’ın seçimden önce TRT’de yayınlanacak propaganda konuşması için HDP, YSK’ye başvurdu. (HABER MEREKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 20:52

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