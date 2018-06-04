Gürkan: Geleceğimiz için birlikte mücadele edelim

Antalya'da konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, seçimlere işaret ederek işçi ve emekçilere ülkenin geleceği için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Antalya’da 24 Haziran seçimlerine ilişkin yerel basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Gürkan, seçimlerde parti olarak HDP ve HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selehattin Demirtaş’ı ülkenin demokrasiye giden yolda kapının aralanması, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne yeniden zemin hazırlanması için destekleyeceklerini belirtti. Gürkan, HDP’nin barajı aşması ve Selahattin Demirtaş’ın sandıktan güçlü bir şekilde çıkmasının tek adam rejiminin önünü kesmesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. 24 Haziran seçimlerini işaret eden Gürkan iki seçeneğin dayatılmak istendiğini belirterek, gerçek demokrasinin halk egemenliğine dayalı demokrasi olduğuna vurgu yaptı. Gürkan, bu bağlamda işçi sınıfı içerisinde bir rejim tartışması yürüttüklerini söyledi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Gürkan, kur yükselişinin Türkiye’ye olumsuz yansımasının sebebinin yanlış ekonomik politikalar olduğunu dile getirdi.

Yurttaşlara seçim güvenliği sağlanması için sandıklara sahip çıkmaya çağıran Gürkan, “Hükümetin uygulamış olduğu politikalardan kaynaklı halk bir seçenek arayışı içerisinde. Sonuç olarak bütün bunları bir araya getirdiğimizde 24 Haziran’dan halk güçlerinin, emek güçlerinin, barış güçlerinin başarıyla çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

‘GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE KURALIM’

Gazetecilerden gelen “İktidara gelirseniz ne yapacaksınız?” sorusuna Gürkan şu ifadelerle yanıt verdi:

“Parti olarak ‘bize oy verin sizi kurtaralım’ şeklinde bir vaadimiz yok. Ama tabiî ki olması gereken siyasal düzene dair bir fikrimiz ve öngörümüz var. Bizler esas olarak işçilerin, üretici köylülerin, kadınların, gençlerin, küçük esnafın siyasette özne olmasını ve bu ülkede gerçek laikliğin sağlandığı, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, basın-ifade özgürlüğü gibi, örgütlenme özgürlüğü gibi, siyaset hakkı gibi özgürlüklerin güvence altına alındığı ve halkın iradesinin meclisten başlamak üzere bütün yönetim kademelerine yansıdığı bir siyasal rejim için ortak mücadele çağrısı yapıyoruz. Bunun için ‘Emek Partisine oy verin hükümet olalım’ demiyoruz. ‘Hep birlikte kendi geleceğimizi kendimiz kuralım’ diyoruz ve bu anlamda bir mücadele çağrısı yapıyoruz”. (Antalya/EVRENSEL)

ERDOĞAN ÜLKEYİ YÖNETEMEZ DURUMDA

Fotoğraf: Evrensel

Balıkesir'de geleneksel olarak düzenlenen EMEP Körfez pikniğe bu yıl EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve HDP milletvekilli adayları katıldı.

Burada konuşan Levent Tüzel, demokratik bir ülkeyi inşa etmek işin önemli bir süreçten geçildiğine vurgu yaparak, 24 Haziran seçimlerinin bunun için bir fırsat olabileceğini söyledi.

AKP ve Erdoğan’ın başkanlık sistemi adı altında tek adam, tek parti rejimi getirmek istediğini dikkat çeken Tüzel, muhalefete ve demokrasi güçlerine yönelik artan baskıları hatırlattı. Erdoğan’ın ülkeyi yönetemez durumdu olduğunu da belirten Tüzel, bundan dolayı seçimlere erkene alarak bir çıkış yolu aradığını söyledi.

Gezi direnişinin beşinci yılını geride bıraktığını hatırlatan Tüzel, Gezi direnişinin AKP ve Erdoğan’a karşı ülke geneline yayılan bir isyan olduğunu belirtti.

Tüzel, seçimlerde parti olarak HDP ve HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceklerini söyledi.(Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 20:37

www.evrensel.net