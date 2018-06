Bozdağ'dan Kandil açıklaması: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Kandil konusunda her an her şey olabilir' ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleriyle yeni sisteme geçilmesi öncesi son bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlediğini ifade eden Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ''Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir'' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

'PYD VE YPG'NİN MENBİÇ'TEN UZAKLAŞTIRILMASINDA KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI'

Menbiç'e ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, "Siyasi çözümün bulunması bizim de temel arzumuz. ABD ile Türkiye arasında bu anlamda oluşturulan ortak çalışma grupları çalışmalarını yürüttüler. Bugün Dışişleri bakanımızı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri bakanı bir araya geldi. Bütün çalışmaları görüştüler. Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılması konusunda bir yöntem benimsenmesinde mutabakata varıldı. PYD ve YPG'nin bölgeden uzaklaştırılması için de bir yol haritası çizilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Bir takvim kondu ucu açık bir çalışma değil. Umarız ki müttefikimiz ABD bu ön mutabakatın gereğini yerine getirir. Şu anda olumlu bir noktadayız" diye konuştu.

'KANDİL'E TÜRKİYE BUNDAN SONRA DA GİREBİLİR. HER AN HER ŞEY OLABİLİR'

Bozdağ, "Kandil'in terör örgütünü merkezi olduğunu bilmeyen yok. Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı. Bundan sonra Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı vardır. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir. Her an her şey olabilir" dedi. (DHA)

