KODA, 'İzmit SEKA'nın Dönüşümü' projesini anlattı

Kocaeli Dayanışma Akademisi, (KODA) 'İzmit SEKA'nın Dönüşümü' projesini yaptığı çalıştay ile duyurdu, öneriler aldı.

İzmit SEKA’nın tarihi ve mirasını eleştirel ve disiplinlerüstü bir yaklaşımla araştırmak için yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, proje yürütücüleri bugüne kadar neler yapıldığını, sonrasında nelerin yapılacağını anlattı. Hayat Bilgisi Okulu'nda gerçekleştirilen çalıştaya SEKA'da çalışmış emekli işçiler, çevre planlamacıları, mimarlar, arkeologlar ve kentten vatandaşlar katıldı.

Tarih Vakfı ve Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin desteğiyle yürütülen "İzmit SEKA'nın Dönüşümü" projesini olarak anlatan Aslı Kayhan, SEKA üzerine yapılmak istenen çalışmanın 7 yıl öncesine dayandığını aktardı. SEKA'nın sosyal yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Kayhan, "SEKA'nın varlığının neleri dönüştürdüğünü konuşmak istedik. Disiplinler üstü bir çalışma yürütmek istedik, sizlerle de geliştireceğiz. SEKA fabrika olmanın ötesinde sosyal yaşam alanında da önemli etkiye sahip. Sözlü tarih çalışması yaparak sosyal yaşamı daha net ortaya çıkarmaya çalıştık. İşçi sınıfının SEKA'yı SEKA'lılığı farklı farklı yorumladığını, kent yaşamına kattığını gördük" dedi.

SEKA tarihini 7 döneme ayırarak anlatan Gül Köksal ise, "SEKA sadece bulunduğu alana değil, kentin geneline yayılmış önemli bir yerleşke. SEKA'nın bulunduğu alanın tarihi Roma dönemine dayanıyor. Temel kazısı sırasında arkeolojik kalıntılar ortaya çıkıyor. SEKA kentle ilgili önemli bir dönüşüm yaratıyor" diye konuştu.

'SEKA İNSANLARIN HAFIZASINDA NE KADAR YER EDİNİYOR'

Örgen Özuğurlu ise, SEKA algısını yaptıkları saha araştırmasının sonuçlarıyla anlattı. "Kentleşen İzmit'te SEKA denilince insanların hafızasında ne kadar yer ediniyor, merak ettik" diyen Özuğurlu, "SEKA'nın çevresindeki mahallelerde ya kendisi SEKA'lı, ya aileden biri SEKA'lı, ya da çevresinde biri SEKA'lı. SEKA algısını mahallelerde, farklı yaş aralığında ve farklı cinsiyetlerle konuştuk. Çok farklı verilere ulaştık, bu bizim için önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin modernleşme sürecini SEKA gibi fabrikalar üzerinden okumanın önemli olduğuna değinen Hakan Koçak, "SEKA haberlerini taramaya başladığımızda ilk haberlerden biri 1936 yılında yaşanan bir iş kazası haberi. '1946 sendikacılığı' olarak bilinen dönemde ilk sendikalardan biri burada, Selüloz Sanayi İşçileri Sendikası adıyla kuruluyor. SEKA emek tarihine baktığımızda sınıflar mücadelesini burada da görüyoruz. SEKA'da grev yasaklamalarını görüyoruz. 80'lerden sonra özelleştirmelere karşı bir mücadeleye dönüşen durum var" dedi.

Projenin tanıtımının ardından ikinci bölümde öneri ve katkılar alındı. Üçüncü ve son bölümde ise çalışmanın devamı ve sürekliliği için neler yapılabileceği tartışıldı. Ayrıca proje, www.izmitteseka.com adresinde de sunuluyor. Bilgiler bu internet sitesine aktarılarak dileyenin ulaşması sağlanıyor. (Kocaeli/EVRENSEL)

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