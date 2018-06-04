5 Haziran saldırısı 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor

HDP’nin Diyarbakır'daki seçim mitingine yönelik IŞİD saldırısının üzerinden 3 yıl geçti ancak katliamın üzerindeki sır perdesi henüz aralanmış değil.

Diyarbakır'da HDP’nin seçim mitingine yönelik IŞİD saldırısının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen davada karanlıkta kalan birçok nokta aydınlatılmayı bekliyor. Avukat Nadide Kurul, IŞİD’li Orhan Gönder’in Diyarbakır’daki bağlantılarının halen açıklığa kavuşturulamadığına dikkat çekti.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nden 2 gün önce Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği “Büyük İnsanlık” mitingine yönelik bombalı saldırının üzerinden 3 yıl geçti. MA’dan Deniz Tekin ve Lezgin Akdeniz’in haberine göre; olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen katliamın üzerindeki sır perdesi henüz aralanmış değil.

HALEN KARANLIKTA KALAN BİRÇOK NOKTA VAR’

Davayı en başından beri takip eden bazı mağdur avukatlarından Nadide Kurul, ‘Olayla ilgili etkin bir soruşturma yapılmaması nedeniyle dosyada karanlıkta kalan birçok nokta olduğuna işaret ederek, “Orhan Gönder’in olaydan önce Diyarbakır’a geldiğini biliyoruz. Diyarbakır’a gelerek 4-5 gün kalan Gönder’in böyle bir eylemi yaparken kimden ya da kimlerden yardım aldığı konusu halen karanlıkta. Bunu bilmiyoruz. Bu konuda hiçbir araştırma yapılmadı. Görüntülerde IŞİD sanığı Gönder ile bir süre mavi gömlekli bir şahısla sohbet ediyor ve birlikte alandan ayrılıyor. Bu kişinin kim olduğu halen tespit edilemedi. Dosyada bunlara ilişkin hiçbir ilerleme sağlayamadığımız için birçok nokta karanlıkta. Dosyanın diğer sanıkları, Türkiye’de görülen birçok İŞİD davasında, İŞİD sanıkları ile telefon görüşme kayıtları ve soruşturmaları olan kişiler. Bu kişiler ortak görüştüğü kişiler ama bu kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Dosyada bu konuda hiçbir bilgi yok. Orhan Gönder’in olaydan sonra yakalanması da o kişilerin telefonlarının teknik takiple dinlenmesi sonucunda oldu. Aslında takipte olan kişilerin telefonları patlamadan önce dinlenmesine rağmen nedense bu olay engellenemiyor. Karanlıkta kalan başka bir nokta ise Orhan Gönder’in, ilk ifadesinde İstasyon Meydanı’ndaki seyyar çaycı Y.S.Z. ile irtibatlı olduğunu söylemesi ardından ring aracına giderken polisin sorusu üzerine ifadesini değiştirmesi. Bu konu çok karanlık çünkü bu kişinin bu kişilerle bağlantısı var mı yok mu bilemiyoruz” diye belirtti.

‘MÜCADELE EDECEĞİZ’

“Yargıdaki cezasızlık pratiği ne yazık ki bu dosyada da işliyor” ifadesini kullanan Kurul, “Bu dosyada bombayı koyan kişinin arkasındaki kişi ve kişiler ile bağlantılarını ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıp, hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun yanında olay yerinde görevli polisler hakkında ihmalleri nedeniyle Diyarbakır’da yürüyen bir dava var. 5 kişinin öldüğü yüzlerce kişinin yaralandığı bir olayda bu polislerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması yönündeki talebimiz kabul edilmedi” dedi.

3 YILDA NELER OLDU

HDP’nin Diyarbakır mitingine 5 Haziran günü IŞİD üyesi Orhan Gönder, miting alanına 2 bomba yerleştirerek patlattı. Patlamada Ramazan Yıldız, Necati Kurul, Şehmuz Kaçan, Civan Arslan ve Ali Türkmen isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi, 400’ü aşkın kişi yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise katliamın ertesi günü jet bir kararla soruşturma hakkında “gizlilik” kararı aldı. Yaklaşık 11 ay sonra hazırlanan iddianamede olaydaki birçok ihmal zinciri ortaya çıktı. İddianamede, olayın faili olan Gönder ile birlikte İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç ve Burhan Gök tutuklu olarak yer alırken, katliam emrini veren IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı ise firari şüpheli olarak yer aldı. Tutuklu Gönder, Korkmaz, Kılınç ve Gök ile firari sanık İlhami Balı hakkında 5’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 101’er yıldan 6 bin 318’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava “güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya nakledildi. Sincan Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Temmuz 2015’de görülen davanın 6’ncı duruşmasında davanın sanıklarından Burhan Gök tahliye edildi.

Diyarbakır katliamında ihmalin görüntüleri ortaya çıktı

HDP mitingine bombaya çeyrek hukuk

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 19:46

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