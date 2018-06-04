EMEP Malatya’da halk toplantıları düzenledi

Emek Partisi Malatya İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında halk toplantıları ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Emek Partisi Malatya İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Kepez, Darıca, Kozluca, Gürkaynak ve Durulova köylerinde halk toplantıları ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. EMEP GYK üyesi Umut Yeğin, Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin ve İl Yöneticilerinin de bulunduğu heyet tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, sömürü düzenine karşı Emek Partisinde örgütlenme, tek adam rejimine ve baraja karşı ise 24 Haziran’da HDP ve Demirtaş’a oy verme çağrısı yapıldı.

Darıca ve Kepez köylerinde kahve toplantıları yapıldı. EMEP heyeti, Gürkaynak köyünde ise köylü kadınlarla bir araya geldi.

Fotoğraf: Evrensel

Durulova köyünde yapılan halk toplantısında konuşan EMEP GYK üyesi Umut Yeğin, Emek Partisi’nin seçim yasalarındaki antidemokratik düzenlemelerden dolayı seçimlere katılamadığını ancak işçiler, emekçiler, Kürt halkı için tarihsel bir önem taşıyan 24 Haziran seçimlerinde tek adam rejimini durdurabilmek için HDP ve Demirtaş’a oy verme çağrısı yaptı. AKP’nin 16 yıllık iktidarı boyunca işçilerin, emekçilerin, üretici köylülerin sömürüye maruz kaldığını belirten Yeğin, “Daha birkaç gün önce Doğanşehir’de bir çiftçi bankaya olan borçlarını ödeyemediği için kendisini banka önünde yakma girişiminde bulundu. Erdoğan ve hükümeti bir yandan her şeyin iyi gittiğini söylerken öte yandan Lira, Dolar ve Euro karşısında değer kaybediyor. İşsizlik, yoksulluk her geçen gün daha fazla artıyor. Bu sömürü düzenine ancak bizler işçiler, emekçiler, köylüler, gençler kadınlar EMEP’te birleşerek son verebiliriz. Ancak ülkeyi ‘tek adam’ yönetimine teslim etmemek, Kürtlerin mecliste temsilinin engellenmesine karşı 24 Haziran’da oyumuzu HDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a vermeliyiz” dedi. Halk toplantısında söz alan köylüler ise HDP’nin baraj altında kalması halinde AKP’nin fazladan en az 70 milletvekili çıkaracağına dikkat çekerek, bu seçimde HDP’li olsun olmasın herkesin tek adam rejimini durdurabilmek için HDP’ye oy vermesi gerektiğini söylediler. (Malatya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 21:04

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