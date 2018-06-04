Muharrem İnce: Erdoğan yalancının dik alası

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star TV'de 'Seçim Özel' programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Star TV'de yayınlanan Nazlı Çelik'in sunduğu 'Seçim Özel' programında soruları cevapladı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

APOLET AÇIKLAMASI

♦ "Ben sayın generalin iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. İftara katılabilir. Ama beni eleştirirken alkışlayamaz. Erdoğan orada vatan demiyor. Bayrak demiyor. Beni eleştiriyor. Balkanları hatırlayın. Balkanlarda ordu siyasete karıştığı için kaybettik."

SÜLEYMAN SOYLU'NUN SÖZLERİ ÜZERİNE

♦ "Bafra'da sayın Erdoğan'a ne söylediğine bakarsanız, Soylu'nun ne kalitede bir adam olduğunu görürsünüz. Benim ne PKK ile ne FETÖ ile işim olur. Benim geçmişim belli. 'FETÖ'cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ'a baksınlar."

İMAM HATİP LİSELERİ

♦ "Şu anda 1.5 milyon imam hatipli çocuğumuz üzerinde çalışma yaptırıyorum. Bu çocuklarımız işsiz. İmam hatipliler de bu milletin evladıdır. İş artık o kadar terbiye sınırını aştı ki. Oğlumun düğününde zeybek oynamışım. Bunu alıp camiye montajlamışlar. Ben bunlara acıyorum."

FETÖ İDDİASI

♦ "ABD'liler aramadı da acaba işlettiler mi dedi. Sayın Erdoğan sen benim telefonumu mu dinliyorsun. Alışıksındır sen telefon dinlemeye. Beni arayan kişi görüşmede olan kişi. Beni arayan Amerikalıların kim olduğunu söyleyemem. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ismini açıklarım. O zaman onun başına bişe gelmez çünkü. Nasuhi Güngör'ün kitabında da görüştükleri yazıyor. Bu adam kendini yalanladı. İt izi at izine karıştı. Devlet çöktü. Bu böyle sürmez. Valilerin generallerin yaptıklarına bak. Valiler oy topluyorlar şu an. Erdoğan açıklamalar yapıyor. Annemin bu konudan rahatsız olduğunu nereden biliyor. Yalancının dik alası. Annemle bir tanışıklığınız mı var? Tek ortak yanınız Rizeli olmak."

2. TUR AÇIKLAMASI

♦ Ben 1. turda kazanacağıma inanıyorum Eğer ki 2. tura kalırsak beni diğer arkadaşların da desteklemesini beklerim. Ben o bana verir, bana vermez tartışmasına girmek istemiyorum. Erdoğan benimle baş başa kalmak istemez bir kere. Ama ben bu tartışmaların içine girmeyeceğim. Muhaleffetteki arkadaşlarımla hiçbir polemiğe girmeden bu işi yürütmek istiyoruz.

♦ Biz Kızılay mıyız? Hayır kurumu muyuz biz. Bir parti el altından HDP'ye oy ver der mi? Hiçbir parti bunu yapmaz. Bunu konuşan insanlar siyaset bilmezler. Kılıçdaroğlu HDP barajı geçmeli demiş olabilir. Gönül arzu eder barajı geçen parti sayısı 9-10 olsun. Kılıçdaroğlu bunu istese de yapamaz. Bunu dileğini söylemek ayrıdır, uygulamaya geçirmek ayrıdır. Hiçbir parti yöneticisi bunu söyleyemez. Örgütleri dağıtır çünkü. Bu iddiayı ortaya atan kişiler siyaset bilmez.

♦ Bugün Van'a Kars'a gittim. Seçmenler bana bozkurt işareti yapıyor. Oyum partime, cumhurbaşkanlığımda sana vereceğim diyor.

İnce’den ‘prompter’ göndermesi: Camdan değil, candan konuşanlar

♦ 3B ile çözeceğim. Barışacağız, Bölüşeceğiz, Birleşeceğiz. Muhattap TBMM'dir. Ne Kandil'dir ne de Oslo'dur. TBMM'de seçilen partilerde eşit Komisyon kuracağız. TRT yasa gereği ban 10 dakika gel konuş diyorlar. Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan'ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten.

♦ Yürütmenin başında cumhurbaşkanı olacak. Yapamayacağımız bir şeyi vaad etmeyeceğiz. 48 saat içinde OHAL kalkacak. İlk işim Ekonomik Kurulu toplayacağım .Bir ekonomi değerlendirmesi yapacağız. Önceliğimiz ekonomi. Enflasyon son 15 yılın en yükseği. Mehmet Şimşek tweetini de İngilizce attı. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama enflasyon 5.85. Onlar nerede biz neredeyiz.

♦ Öncelikle MB Başkanı'nı hiçbir şekilde CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağım.

♦ Ziraat kredilerin büyük kısmını çiftçiye verecek, Halk Bankası yurttaşa verecek. Asla sabit kur gibi hayalciliğe girmeyeceğiz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 20:59

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