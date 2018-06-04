Mersin'de çarşı esnafı iş yapamamaktan şikayetçi

Ekonomik durgunluk Mersin'de çarşı esnafını zor durumda bıraktı. Vatandaş ve turistler çarşılara uğramazken esnaf iş yapamamaktan şikayetçi.

Halil POLAT

Mersin

Mersin'de bir zamanlar hareketliliğiyle dikkat çeken çarşılar şimdiler de oldukça durgun. Esnaf iş yapamamaktan şikayetçi.

Mersin’de çarşılar ekonomideki kötü gidiş nedeniyle boş kaldı. Vatandaş ve turistler çarşılara uğramazken, esnaf iş yapamamaktan şikayet ediyor. Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü, yaklaşık üç yıldır çarşının durgun olduğunu sürekli olarak dile getirdiklerini ifade etti. Algüllü, “Durgunluğun en büyük nedeni çarşının bakımsız ve atıl durumda olması” dedi. Tarihi çarşıların şu anda bakımsız olmasından kaynaklı çarşı esnafının iş yapamaz duruma geldiğini belirten Algüllü, ‘‘Bir şehrin çarşıları o şehrin tarihidir, kültürüdür. Biz bu tezi yaklaşık üç yıldır sesli bir şekilde ifade ediyoruz. Kent yöneticileri, Mersin milletvekilleri, belediye başkanları bu çığlığımıza kulak verip çarşımızı ziyaret ettiklerinde gerçekten çarşının bakıma muhtaç durumda olduğunu gördüler. Bundan sonra ki süreçte biz istiyoruz ki Mersin çarşısı Mersine yakışır bir duruma getirilsin” diye konuştu

‘ÇARŞILAR ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ’

İnsanların farklı bir şehre gittikleri zaman ilk önce şehrin çarşısını gezdiğini söyleyen Algüllü, “Dediğim gibi bir şehrin çarşısı o şehrin tarihi ve kültürüdür. Bu tezden yola çıkarak bu şehrin çarşılarının bir an önce elden geçirilmesini istiyoruz. Mersin’in tarihi çarşılarının restore edilmesini, Mersin’e yakışır bir hale getirilmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız var. Bu çalışmalar faaliyete geçirilirse Mersin çok güzel tarihi kapalı çarşılara kavuşabilir.” dedi. Ülkenin ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Algüllü, “Bu tür sıkıntılarda ilk önce küçük esnaf etkileniyor. AVM’ler bu tür krizlerden minimum etkilenirken biz küçük esnaf bu tür krizlerden maksimum etkileniyoruz” dedi. Bıçak bileme işi yapan Çetin Özkavala da işlerin iyi olmadığını ifade etti. Özkavala, “Ekonomi neden mi kötü? Hayvancılık mı bıraktılar, tarım mı bıraktılar? Satılmayan bir devlet daireleri kaldı onu da yakında satarlar. Bakın limandan koku geliyor, getirilen angusların kokusu, hepsi hastalıklı. Bu ekonomik kriz içerisinde iktidar seçimi alırım diye düşündü ama bugünden görülüyor ki yapılan hesap tutmadı. Bakın meydanlara bomboş. Şeker fabrikalarını satıyorlar. Fabrikalar satılarak ekonomi düzelmez” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 18:33

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