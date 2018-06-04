Mersin'de çocuklar bilim şenliğinde buluştu

Mersin'de 50 öğretmen ve 110 çocuğun katılımıyla 'Çocuk Akademisi 2. Bilim Şenliği' gerçekleşti.

Mersin'de Çocuk Akademisi 2. Bilim Şenliği toplam 50 öğretmen ve 110 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte felsefe, bilim, resim, beden, öykü ve ebeveyn olmak üzere 6 başlıkta atölyeler oluşturuldu.

Çocuk Akademisi Bilim Şenliği'nin fikir insanlarından Veli Mert, etkinliğin amacı ve çerçevesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Kurduğumuz atölyelerde ağırlıklı olarak bilimin kavramlarından yararlanıyoruz. Daha sonra felsefi kavramlardan yararlanacağız. Atölyelerde çevre konusunu da işliyoruz. Pedagojik açıdan bakıldığında bütün eğitim yapıları maalesef sonuç odaklı bakıyor. Bizim böyle bir beklentimiz yok. Hedefimiz çocuğu bu kavramlarla buluşturmak. Bu bağlamda gelen veliyi de pedagojik açıdan güçlendirmek ve işin içine dahil etmek. Hedefimiz bunu haftalık periyotlarla yani 14 hafta / 14 hafta şeklinde güz ve bahar dönemleri olarak yapmak"

Mert, özellikle eğitim konusunda dezavantajlı olan çocuklara yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Eğitimin piyasalaştırılmasını eleştiren Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Yar. Doç. Dr. Esra Ergüzeloğlu de ‘‘Her ayrıntının piyasalaştırıldığı bir sistem var. Biz bunun aksini yapıyoruz. Faaliyetlerin aslında ne kadar kolektif olursa o kadar güzel olabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘ÇOCUKLAR BURADA MUTLU’

Çocuğunu şenliğe getiren Özgür Deniz, Eğitim Sen’in düzenlemiş olduğu bilim şenliğinin çocuklar için yeni ve heyecan verici bir şey olduğunu söyledi. Deniz, ‘‘Çocuklar buraya mutlu geliyorlar. Özellikle bilim ve felsefe atölyesi açısından çocuklarda bir merak var. Çocukların atölye ortamını tanıması, farklı bir çalışma ortamını görmesi için önemli bir organizasyon’’ ifadelerini kullandı. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 18:25

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