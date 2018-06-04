Demirtaş'tan Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusu

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu ile bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, müvekkilleriyle ile ilgili açıklamaları nedeniyle AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve “havuz medyası”ndan bazı “gazeteciler” hakkında suç duyurusunda bulundu.

"iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" nedeniyle suç duyurusunda bulunan avukatlar, Erdoğan ve gazeteciler hakkında tazminat davası da açacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin avukatlar tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Recep Tayyip Erdoğan, 01 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği Adıyaman mitinginde Sayın Selahattin Demirtaş için, 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olaylar nedeniyle, ‘elinde 53 kişinin kanı olan kişi’ demiş, daha sonra da bu içerikli hitap ve beyanlarına, katıldığı TV programlarında ve 03 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği Diyarbakır mitinginde de devam etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen bu kara kampanyanın, hem yaklaşan seçimlere yönelik hem de Sayın Demirtaş ile ilgili devam eden yargı sürecini etkilemeye dönük bir çalışma olduğu; bakanların ve basın yayın kuruluşlarının bu kara kampanyaya katılmalarından anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi: “Sayın Demirtaş hakkında başlatılan ve yürütülen bu karalama kampanyası kapsamında suç ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde beyanda bulunan, haber yapan ve köşe yazısı yazan aşağıdaki kişiler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ‘iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından suç duyurularında bulunduğumuzu, bilahare Cumhurbaşkanı dahil adı geçen kişilere karşı tazminat davaları açacağımızı bildiriyoruz.”

Erdoğan ve Soylu ile birlikte hakkında suç duyurusunda bulunan isimler şunlar: "Hikmet Genç, Fadime Özkan, Mehtap Yılmaz, Yasemin Asan, Ahmet Fatih Erturan, Ömer Turan, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü." (MA)

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