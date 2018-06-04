6 kişi ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanacak

10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden 6 kişinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması yarın görülecek.

10 Ekim Katliamı’nı protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Sirkeci Garı’nda eylem yapan Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Eski Başkanı Beyza Metin, Erdoğan Demir, Gürsel Kaya, Mehmet Şamil Altan, Nebile Irmak Çetin ve Önder Atay’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması yarın İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB üyelerinin katılımıyla Sirkeci Garı’nda gerçekleşen eylemin ardından elindeki megafonla slogan attıran Beyza Metin ile sloganlara eşlik eden Erdoğan Demir, Gürsel Kaya, Mehmet Şamil Altan, Nebile Irmak Çetin ve Önder Atay hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB İstanbul Tabip Odası duruşma öncesi yaptıkları yazılı açıklamada, “10 Ekim’i protesto edenler değil, katliamın gerçek sorumluları yargılansın” dedi. Yapılan yazılı açıklamada, “10 Ekim Katliamı sonrası ilan edilen 3 günlük ulusal yasta bile tepkisini göstermek isteyen insanlara dava açılması, henüz katiller bile cezalandırılmadan katliamı protesto edenlerin yargılanıp, katliamında açık sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmaması toplum vicdanını yaralamaktadır. Katliamı protesto edenlerin değil katliamın sorumlularının yargılanmasını ve davada yargılanan tüm arkadaşlarımızın beraat etmelerini talep ediyoruz.” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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