Bakırköy Meydanında kamu emekçilerine saldırı ve gözaltı

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda uzun süredir KHK'lere karşı direnen KESK'lilere polis saldırdı. Çok sayıda kamu emekçisi ve desteğe gelen yurttaş darbedilerek gözaltına alındı.

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için 68 haftadır Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda eylem yapan kamu emekçileri yine eylem yapmak için aynı yerde bir araya geldi. Ancak polis eyleme izin vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine meydanda bulunan İstanbul CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili adayı Züleyha Gülüm ve kamu emekçilerinden birkaç kişi Bakırköy Kaymakamı ile görüştü. Çıkışta açıklama yapan CHP Milletvekili Ali Şeker, “Yaptığımız görüşmede seçim süreci boyunca eylem yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Gerekçe olarak ise provokasyon olabileceği gösterildi. Hükümetin provokasyona karşı önlem alamaması ilginçtir” diye konuştu.

Şeker’in açıklamalarının ardından durumu değerlendiren kamu emekçileri, eylem yapmanın Anayasal hak olduğunu belirterek “Bizler bu alanda hiç kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bizim taleplerimiz açık ve net, işimizi geri istiyoruz” diyerek oturma eylemine başladı. “İşimizi geri alacağız”, “AKP’ye boyun eğmeyeceğiz” sloganları atarak eylemlerine devam eden kamu emekçilerine polis saldırdı. Polis kamu emekçilerini ve onlara destek olmak için meydana gelen 12 kişiyi darbederek, gözaltına aldı. Kamu emekçilerinin yerlerde sürüklendiği ve gözaltı aracına bindirilirken tekmelendikleri görüldü.

Polis, Evrensel Muhabiri Eylem Nazlıer'in ve alandaki diğer gazetecilerin de görüntü almasına engel oldu.

GÖZALTINA ALINANLAR

M. Tanrıverdi,

Özge Astan,

İlhan Koyu,

Adem Erdem,

Nuğşen Nedim,

Ömer Açık,

Filiz Dursun Doğan,

Engin Bayrak,

Onur Pekşen,

Ersen Karababa,

Mazlum Çetinkaya,

Fatoş Çekmen (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 17:35

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