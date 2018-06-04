Karikatürist Nuri Kurtcebe Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Yalova'da gözaltına alınan 69 yaşındaki karikatürist Nuri Kurtcebe 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' suçlamasından tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Yalova'da gözaltına alınan çizgi-romancı karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kurtcebe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 69 yaşındaki Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kurtcebe'nin, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

'ÇOK AĞIR BİR SAĞLIK SORUNU VARDIR'

LeMan dergisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda tutuklama kararına tepki gösterildi ve "Türkiye’nin en önemli çizerlerinden Nuri Kurtcebe, Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanmış.Özgürlük, demokrasi bir yana Nuri Abi’nin çok ağır bir sağlık sorunu vardır. #NuriKurtcebeyeÖzgürlük Destek lütfen" ifadeleri kullanıldı

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 16:06

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