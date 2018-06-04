'Kreş, açlıkla terbiye edilmek istenen milyonların temel talebidir'

Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi kamu kurumlarında kreş talebiyle sürdürdükleri kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

Tüm kamu kurumlarında denetimi bakanlık tarafından yapılan bağımsız kreşlerin açılması talebiyle başlatılan “Kreş ebeveyn ve çocuk hakkıdır. Her iş yerine kreş” kampanyasına ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Canan Solak, başlatmış oldukları kampanyanın açlıkla terbiye edilmek istenen milyonların taleplerinden biri olduğunu ifade etti.

Canan Solak, ‘‘Sosyal devletin bir yükümlülüğü olarak iş yerlerimizde kreşlerin açılması, demokratik, nitelikli ve ücretsiz hizmetin verilmesi çocuk bakım sorununa kamusal bir çözüm bulunması anlamına gelmektedir. Bu yolla ebeveynler ortak sorumluluk alacak çocuklar özgür ve demokratik bir toplumda büyüyecektir’’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl taraflarca büyük kazanımların müjdesi olarak sunulan Toplu İş Sözleşmesini hatırlatan Solak, “Yandaş konfederasyon ile imzalanan mutabakatın 41. maddesinde; kamu kurumlarında olanaklar dahilinde kreş açılmalı denilerek havada bırakılan bir tartışma başlamıştır. Olanaklar nedir? Nasıl sağlanacaktır? Kim bu sürecin takipçisi olacaktır? Gibi sorular hala cevabını beklemektedir. Benzer şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 1 yıl önce yaptığı açıklamada, ‘Tüm kamu ve kuruluşlarda kreşlerin açılmasının takipçisi olacaklarını’ belirtmiş; ancak o günden bugüne hiçbir adım atılmamıştır. Günü kurtarma taktikleriyle bakım sorunu gündeme getirilmeye devam edilmekte, yapılan yasal düzenlemelerle sorun daha da derinleşmektedir’’ dedi.

419 KAMU KREŞİ SAYISI 56'YA GERİLEDİ

2004 yılında 419 olan kamu kreş sayısının 2016 yılı itibariyle 56’ya gerilediğini belirten Solak, 2017 yılında başlatılan ve özel kreşlere 5 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlayan düzenleme ile kamusal bir hak olan kreş hizmeti tümüyle özel sektöre devredilmek istendiğine dikkat çekti.

12 Haziran’a kadar sürecek kampanya ile ilgili açıklamanın devamında şu talepler yer aldı:

Tüm kamu kurumlarında;

7/24 açık, ücretsiz, ulaşılabilir, Yarım gün değil, tam gün nitelikli eğitim ve bakım hizmeti sunan, Denetimi bakanlık tarafından yapılan bağımsız kreşler açılması zorunluluğu getirilmelidir, Dönüşümsüz ebeveyn izni hayata geçirilmelidir, Doğum izinleri yeniden düzenlenmelidir. Kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere en az 24 hafta doğum izni sağlanmalıdır. Yarım zamanlı istihdamdan vazgeçilmeli, tüm kamu çalışanları için tam zamanlı ve güvenceli istihdamın koşulları sağlanmalıdır.

(Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 15:38

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