Başbakan Yıldırım: İmar barışı başvuruları 8 Haziran'da başlıyor

Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Başbakan Yıldırım: İmar barışı başvuruları 8 Haziran'da başlıyor

    • 04 Haziran 2018 15:10

    Başbakan Binali Yıldırım, 'İmar barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek' dedi.

    Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'İmar barışı' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İmar Barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    ♦ Sıfır atık projesi etap etap ülkenin her köşesine yayılacak. Atıklarla sadece geri dönüşüm yapılmış olmuyor, aynı zamanda istihdama katkı sağlıyor.

    ♦ Ülke olarak çok önemli bir seçime gidiyoruz. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı seçeceğiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge için bu seçimlerin önemi daha da arttı.

    ♦ Milletimizin desteğiyle seçimimizi gerçekleştireceğiz, güçlü Meclis ve Erdoğan ile yolumuza devam edeceğiz.

    ♦ 24 Haziran tarihinden sonra artık yasaları TBMM yapacak.

    ♦ Seçim beyannamemizde çevre, şehircilik ve yerel yönetimler konusunda özel bir bölüm ayırdık.

    ♦ 50 milyon vatandaşımız katı atık ve arıtma hizmetlerinden yararlanıyor.

    ♦ Ergene Havzası eylem planında kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

    ♦ Tarihimizden aldığımız ilhamla şehirlerimizi her zaman insanın aynası olarak gördük.

    ♦ Birçok ilde yeni stadyumlar yaptık, yapıyoruz.

    ♦ Marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezi haline dönüştereceğiz. Belediye meclislerinin denetim yetkisini artıracağız.

    ♦ İmar barışı yasasıyla birlikte vatandaşlarımızın kangren haline gelmiş sorununu da gündemden çıkarıyoruz. İmar barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek. (HABER MERKEZİ)

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