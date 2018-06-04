Başbakan Yıldırım: İmar barışı başvuruları 8 Haziran'da başlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, 'İmar barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek' dedi.

Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'İmar barışı' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İmar Barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

♦ Sıfır atık projesi etap etap ülkenin her köşesine yayılacak. Atıklarla sadece geri dönüşüm yapılmış olmuyor, aynı zamanda istihdama katkı sağlıyor.

♦ Ülke olarak çok önemli bir seçime gidiyoruz. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı seçeceğiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge için bu seçimlerin önemi daha da arttı.

♦ Milletimizin desteğiyle seçimimizi gerçekleştireceğiz, güçlü Meclis ve Erdoğan ile yolumuza devam edeceğiz.

♦ 24 Haziran tarihinden sonra artık yasaları TBMM yapacak.

♦ Seçim beyannamemizde çevre, şehircilik ve yerel yönetimler konusunda özel bir bölüm ayırdık.

♦ 50 milyon vatandaşımız katı atık ve arıtma hizmetlerinden yararlanıyor.

♦ Ergene Havzası eylem planında kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

♦ Tarihimizden aldığımız ilhamla şehirlerimizi her zaman insanın aynası olarak gördük.

♦ Birçok ilde yeni stadyumlar yaptık, yapıyoruz.

♦ Marka değeri yüksek şehirlerimizi küresel düzeyde cazibe merkezi haline dönüştereceğiz. Belediye meclislerinin denetim yetkisini artıracağız.

♦ İmar barışı yasasıyla birlikte vatandaşlarımızın kangren haline gelmiş sorununu da gündemden çıkarıyoruz. İmar barışı için 8 Haziran'dan itibaren resmen başvurular başlayacak, 31 Ekim'e kadar devam edecek. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 15:31

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