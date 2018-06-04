Nâzım Hikmet Kadıköy’de anıldı

Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü, Nâzım Hikmet'in ölümünün 55. yılında Kalkedon Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi.

Nâzım Hikmet, ölümünün 55. yıl dönümünde Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü'nün Kalkedon meydanında düzenlediği etkinlikle anıldı. Etkinliğe Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz de katıldı. Özlem Altun ile Barış Çetin, Nazım Hikmet'in bestelenen şiirlerini seslendirdi. Etkinliğe Kadıköylüler yoğun ilgi gösterdi.

Gökmen Turna’nın okuduğu Nâzım Hikmet’in Vatan Haini şiiriyle başlayan etkinlikte söz alan Mustafa Köz, “Nazım Hikmet Kadıköy’ün bu sokaklarında şiiri düşünerek, emekçileri düşünerek, insanı düşünerek, insanlığı düşünerek evrensel bir ruh haliyle yer yüzünün bütün yaralarına bakarak bir şair vicdanıyla şiirler yazıp şiirler söyledi” dedi. Nâzım Hikmet’in barışı savunan bir şair olduğuna dikkat çeken Köz, “Emekçiler, işçiler, ezilenler, köylüler, rençberler yani büyük insanlığın” Nâzım Hikmet’in şiir nehrinin suyunda yıkanıp beslendiğini belirtti. Daha sonra Emek Partisi üyesi Mehmet Ali Kürkçüoğlu usta şairin Salkımsöğüt şiirini okudu.

ÖRGÜTÇÜ BİR ŞAİR

Etkinlikte söz alan Rıza Zeyrek ise Nâzım Hikmet’in şiirleri yetmiş iki dile çevrilmiş işçi sınıfının sözcüsü ve barışın büyük bir ozanı olduğunu vurguladı ve “Sömürüsüz, baskısız, savaşsız bir dünya” mücadelesinde de etkin bir örgütçü olduğuna dikkat çekti. Nâzım Hikmet’in şiirinin tüm dünya halklarının özlemlerini ifade ettiğini belirten Zeyrek “Bugün de emperyalist, kapitalist barbarlığın çıkardığı savaşlarla büyük insanlık sürgünler yaşıyor, ülkelerini terk ediyor, kaç göçlerde bebekler deniz kıyılarına vuruyor” dedi.

Son olarak Özlem Altun ile Barış Çetin bestelenmiş Nâzım Hikmet şiirlerini seslendirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Nâzım Hikmet mezarı başında anıldı

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 14:30

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