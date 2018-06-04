Bakan Soylu, seçimlere 20 gün kala ‘Kandil operasyonu’ sinyali verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu bir operasyon meselesi değil, bir zamanlama meselesi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ileri üs noktaları kurduğunu belirterek, “Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi” dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası programında konuşan Bakan Soylu, “Milletimiz ‘Kandil ne olacak’ diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli” ifadesini kullandı.

Soylu, Kandil’e yönelik operasyon ile ilgili, bunun bir operasyon meselesi değil, bir zamanlama meselesi olduğunu belirtti ve "Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın" dedi.

İNCE’YE APOLET TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti eleştirdiği konuşmasını alkışlayarak tartışmalara neden olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e sahip çıktı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye tepki gösterdi. “Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK’ya” diyen Soylu, “Sen hiç merak etme Afrin’i aldı, bunun intikamını 24 Haziran’dan sonra ben alacağım’ diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme” diye konuştu.

Soylu, “Türkiye’yi şimdi öngörülebilir bir hale getiriyoruz. Bize okyanus ötesinden, adam ABD’den parmak sallamasın istiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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