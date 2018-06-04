Mahkeme Baluken’in konuşmalarına ‘ifade özgürlüğü’ dedi

İdris Baluken, yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme, konuşmanın 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğuna hükmetti.

Deniz TEKİN

Tutuklu HDP Milletvekili İdris Baluken, Elazığ'da yaptığı bir konuşma nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan beraat etti. Emsal bir karara imza atan mahkeme, Baluken’in konuşmasının “ifade özgürlüğü” standartlarında kaldığına hükmetti.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş başkanları ve milletvekillerine yönelik birçok kentte 4 Kasım 2016’da yapılan eş zamanlı operasyonda tutuklanarak yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan partinin Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Elazığ İl Örgütü'nün 2012 yılında gerçekleştirdiği 2’nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının 20 Mayıs 2016’da kaldırılmasının ardından Baluken hakkında hazırlanan fezleke, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürülerek 10 yıla kadar hapis istenmişti. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, “Örgüt propagandası yapmak”, “Suçu ve suçluyu övmek” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddialarıyla suçlanan Baluken’in 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti

'BALUKEN SİYASETÇİDİR'

Yargılamanın 21 Aralık 2016’da başladığı davada, sağlık sorunları nedeniyle Ses Görüntü Bilgi Sistemi’ne (SEGBİS) çıkmayan Baluken hakkında mahkeme, zorla SEGBİS’e çıkarılması için tutuklu olduğu cezaevine müzekkere yazmıştı. Duruşma savcısı, davanın esası hakkında verdiği mütalaasında Baluken’in sözleri dikkate alındığında, siyasetçi olması nedeniyle sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, bu nedenle üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

Yargılamayı geçtiğimiz 17 Mayıs’ta tamamlayan Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi Baluken hakkında beraat kararı verdi. (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 14:20

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