Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal GATA'da. Sağlık Bakanlığı Baykal'ın bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışının yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde süren tedavisi sırasında, durumunda dün gözlemlenen değişikliğin ardından, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede gerekli tetkiklerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çekilen MR ve CT sonuçları ile yapılan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışı yapılmış olup tedavisi devam etmektedir. Sayın Baykal'ın bilinci şu an açık, genel sağlık durumu iyİdir" dedi. (AA)

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