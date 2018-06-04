İnce’den ‘prompter’ göndermesi: Camdan değil, candan konuşanlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kars’ta ve Van’da konuştu. İnce, konuşmasında Kürt sorununa özel yer ayırdı ve nasıl çözeceğini açıkladı. Muharrem İnce, "Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz” dedi. Erdoğan'ın dün Diyarbakır'da yaptığı konuşma sırasında prompteri bozulduğu için bir süre konuşamadığı görüntülerini izleten İnce, " Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözer" dedi.

‘FENERBAHÇE NASIL DEĞİŞTİRDİYSE BİZ DE ÖYLE DEĞİŞTİRECEĞİZ’

İnce, “Hanımefendiler size sesleniyorum. Evde canın sıkıldı, ne yaparsın? Mobilyaların yerini değiştirirsin. Bir ferahlık gelir, sanki evi değiştirmişsin gibi bir hoş olur insan. Araban eskir arabanı değiştirirsin. Bahar gelir yazlıklarını giyer, elbiselerini değiştirirsin. Değiştirmekte fayda vardır. 16 yıldır bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz şimdi. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağırıyor. Şimdi hep birlikte değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz. Hazır mıyız buna, tamam mı Kars?” ifadelerini kullandı.

KÜRT SORUNUNDA 3 B FORMÜLÜ

Konuşmasında Kürt sorununa da değinen İnce 3 B formülünü burada da açıkladı: “Kürt sorunu... Bunu nasıl çözeceğiz. Ortada bir terör var. Nasıl çözeceğiz? 3B ile çözeceğiz. Önce barışacağız. İnsanlar arasında ayrım olmayacak.Ben 6 ok taşımıyorum. Tek olan şey bir grubun olamaz. Cumhurbaşkanı da tek olduğuna göre herkesin Cumhurbaşkanı. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Sonra adil bölüşeceğiz.”

ANADİLİNDE EĞİTİM VAADİ

İnce anadilinde eğitim vaadi de vererek, “Dilini öğrenmek istiyor. 81 milyona resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Korkmadan, çekinmeden. Uluslararası bir dil öğreteceğiz. Yani Kars 'taki Kürt kardeşim, liseye giderken hayalinde "Ben çalıştığım zaman Yalova'daki devlet hatanesine başhekim olabilirim" diyecek. Diyarbakır'a gidip, milliyetçiliği ayaklar altına alıp, Trabzon'da milliyetçi olmayacağız. Milletin önünde konuşacağız. Bu sorunun en büyüğü siyasi ahlak sorunudur. Ben onlardan olmayacağım. Doğruları söyleyeceğim.” İfadelerini kullandı.

‘BARIŞACAĞIZ, BAŞKA YOLU YOK’

Kars mitinginin ardındn Van’a geçen Muharrem İnce buradaki konuşmasında da Kürt sorununa değindi.

İnce, “16 yıldır ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun? Ben aslında en zengin insanlardanım. Niye biliyor musunuz? Ben insanları Türk-Kürt, kadın- erkek diye ayırmam. Ben Türkiye'nin en zenginiyim.” İfadelerini kullanan İnce, “Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusudur. Bunları iyi eğiteceğiz. Ben Van'ın müfettişiydim partideyken. Sokakta gezerken gençleri görüyordum. Bu çocukları iyi eğiteceğiz. Ama doların yükselmemesi, faizlerin düşmesi, ekonominin kırılgan olmaması için bir büyük değişikliği beraber gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde barışacağız. Barışacağız yolu yok” dedi.

‘DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA ‘HAYIR’ DEDİM’

TBMM’de dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda ‘hayır’ dediğini hatırlatan Muharrem İnce, “CHP dokunulmazlıklar konusunda 'Evet' dedi ben 'Hayır' dedim. Bana yanlış yapıyorsun dediler. 'Hayır doğru yapıyorum' dedim. Türkiye'de yargı yok ki. Bugün olsa aynısını yaparım. Siyaset bir risk işidir” ifadelerini kullandı.

‘ÇÖZÜM YERİ TBMM’DİR’

Kürt sorununun çözüm yerinin TBMM olduğunu ifade eden İnce, “Yalan söylemeyeceğiz. Çözüm yeri TBMM'dir. TRT kanallarından birini bu soruna tahsis edeceğiz. TRT'nin bir kanalında sadece bu konuyu özgürce tartışacağız. 81 milyon ne yaptığımızı bilecek” dedi.

ERDOĞAN'IN PROMPTER KAZASINI Tİ'YE ALDI

Erdoğan'ın dün Diyarbakır'da yaptığı konuşma sırasında prompteri bozulduğu için bir süre konuşamadığı görüntülerini izleten İnce, "Ben size yürekten, ciğerden konuşuyorum; içimden gelenleri söylüyorum. Konuşma iki şekilde yapılır, küçük notlar alırsın, içinden geldiği gibi konuşursun. Bir de cam var. Yazılanları okur, sen de ezbere konuşuyor zannedersin. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözer" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 15:44

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