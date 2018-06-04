Ethem Sarısülük beşinci yılında unutulmadı

Gezi direnişinde öldürülen Ethem Sarısülük Ankara'daki evinin önünde anıldı.

Gezi direnişinde Ankara'da öldürülen Ethem Sarısülük anıldı. Ölümünün beşinci yılında evinin önüne toplanan yüzlerce kişi arasında HDP ve CHP vekil adayları da vardı. Toplanan halk Ethem'in evinin önünden adı verilen parka kadar yürüdü.

Gezi direnişinde öldürülen Ethem Sarısülük ölümünün beşinci yılında unutulmadı. 5 yıl önce birkaç gencin “Ağacıma dokunma” diyerek başlattığı ve sonrasında ülke tarihine adını Gezi eylemleri olarak yazan süreçte polis şiddeti ile çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

Ankara'daki eylemler sırasında öldürülen Ethem Sarısülük'ün evinin önünde toplanan halk, basın açıklaması yaparak adının verildiği parka kadar yürüdü.

Ethem Sarısülük parkına yürüyen yaklaşık 150 kişilik gruba polis müdahale ederek engel olmaya çalışsa da yürüyüş gerçekleşti. Parkta HDP ve CHPden vekil adayları Ethem Sarısülük'ün ailesi ve Batıkent halkından kişiler söz alarak Ethem'i anlattı. Konuşma ve şiirlerin ardından kitle sloganlar ile ayrıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Ethem’den son bakış

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