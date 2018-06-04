Bakan Fakıbaba'nın gazeteciye tokat attığı görüntüler tepki çekti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2009 yılında kendisine soru soran gazeteciye tokat attığı görüntüler tepki çekti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, 2009 yılında Urfa'da kendisine soru soran gazeteciye tokat attığı anın görüntüleri tepki çekti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, 2009 yılında Belediye Başkanı olduğu Urfa'da korumaları ile sokakta yürüdüğü sırada elinde kamerası ile yanına gelen ve "Korumalarınızın silah çektiği iddiası var?" diyen gazeteciye tokat attığı anın videosu sosyal medyada tepki çekti. Videoda, gazetecinin "Görevimi yapıyorum ben" demesi üzerine ise Fakıbaba'nın yanındakiler "Görevine başlarım" diyerek gazeteciyi uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 13:39

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