Akşener ile Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme geçişi konuştu

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme nasıl geçileceğinin adımlarını konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra parlamenter sisteme hızlı bir geçişin yol haritasını belirlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gürştü. İki lider 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme nasıl geçileceğinin adımlarını konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti.

İZLENECEK YOL HARİTASI KONUŞULDU

Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'ya yol haritası önerdiği bilgisi paylaşılırken, Akşener görüşmede seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçişte izlenecek yol haritası üzerinde konuşulduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Seçim çalışmaları son derecede iyi gidiyor. AK Parti'nin baskılarına ve engellemelerine karşın bu ülkeye parlamenter sistemi getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Güçlü parlamento yolunda yürüyoruz” dedi.

AKŞENER, TEMEL KARAMOLLAOĞLU İLE DE GÖRÜŞECEK

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçiş süreci için 2 yıl öngördüğünü söylemesinin ardından Akşener parlamenter seçime geri dönmenin yol haritasını belirlemeyi önermişti.

Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 13:04

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