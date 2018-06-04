Seçim Günlüğü (4 Haziran 2018)

BİNALİ YILDIRIM: MUHARREM İNCE HİTLER'E ÖZENİYOR

Binali Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye: Bir yandan 'ben cumhurbaşkanı olursam hakimler ayağa kalkmasın' diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa 'apoletlerini sökerim' diyeceksin. Hitler’e özeniyor. Buradan anlaşılan odur.

Binali Yıldırım: İnce merkezkaç kuvvetin formülünden uzaklaşıyor Başbakan Binali Yıldırım: İnce, merkezkaç kuvvetin formülünden uzaklaşıyor. Şu anda savrulma fazına geçmiş durumda.

SÜLEYMAN SOYLU: O APOLETLERİ SÖKER, DEMİRTAŞ'A TAKARSIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Çıkmış, Cumhurbaşkanımızın yemeğine Zeytin Dalı Operasyonu'nun kahramanı olan Metin Temel Paşa kalkmış alkışlamış diye Muharrem İnce efendi 'senin apoletlerini sökerim' diyor. Sen çivi dahi sökemezsin de öyle bir yeteneğin yok da senin. Benim ona bir tavsiyem var, hafif şerefliysen o kahramanın apoletlerini söker, sana yakıştığı şekilde Demirtaş'ın omuzuna takarsın onları."

Bakan Soylu namazda da sahurda da Demirtaş’ı dilinden düşürmüyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teravih namazına ve sahur programına katıldı. Yaptığı konuşmalarda Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

HİZMET VAR AMA HAYATIMA YANSIMIYOR

Referandum sürecinde de görüştüğümüz Adanalı saya işçiler 24 Haziran seçimleri için ne diyor?

Adanalı sayacılarla seçimi konuştuk: Gelin halimizi görün! Seçimleri konuştuğumuz saya işçilerinin önemli bir kısmı tek adam yönetimine 'Hayır' demişti, seçimlerde de aynı tutumu sürdüreceklerini söylediler.

PAZARTESİ RÖPORTAJININ BU HAFTAKİ KONUĞU İBRAHİM KABOĞLU

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden “güçlü meclis” vurgusuna ihtiyaç hissediyor? Cumhurbaşkanının partisinin parlamentoda çoğunluğu elde etmemesi, erken seçimi zorunlu kılar mı? Parlamenter sisteme dönüş nasıl olacak?

Türkiye’nin anayasa hukuku alanındaki yetkin bilim insanlarından, insan hakları savunucusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu CHP İstanbul 1. Bölge, 1. Sıra Milletvekili Adayı. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevindeyken 7 Şubat 2017’de KHK yoluyla üniversiteden ihraç edilmişti.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Güçlü meclis resmi bir yalan 24 Haziran seçimi sıradan bir seçim değildir. Bir anayasal oylamadır. Millet İttifakı ve HDP kazanırsa yeni bir anayasa umudu doğacak.

ÇUKUROVA'DA MİLLİYETÇİ OYLAR NE DURUMDA?

Erzin’de MHP’ye tepki çok, ortak görüş Millet İttifakı’nın önde olacağı ve MHP’nin oylarının yüzde 80’inin İYİ Partiye gideceği. Ancak İYİ Parti ile ilgili “Kapalı kutu. İlk kez seçime giriyor. Onun için kestirmek zor” diyenlerin oranı da az değil. Muhalefetteki hemen her partinin ortak fikri ise HDP’nin barajı aşması gerektiği. Cumhurbaşkanlığında Meral Akşener’e verip milletvekilliğinde barajı geçsin diye HDP’ye oy verecek bile var.CHP'den İYİ Parti'ye olan akış, İnce'nin adaylığı ile durmuş görünüyor.

'Adam diksen biter denilen Çukurova’da üretim yapamıyoruz' Erzin'de seçimin nabzını tuttuk. Üreticinin borç batağında olduğu kentte yurttaşlar, AKP'nin 7 Haziran’dan daha kötü durumda olduğunu düşünüyor.

EVRENSEL MUHABİRLERİ SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR-İZMİR ÇİĞLİ'DEYİZ

işsizlik, hayat pahalılığı, çalışma koşullarının kötülüğü... Sorunlar arka arkaya sıralanıyor. “Artık gitsin” ama kafalarda sorular: “Herkes şikayetçi, asgari ücretten şikayetçi, hayat pahalı diyor da neden hala tepemizde, nasıl oluyor bu?”