MESAM’da yönetim Arif Sağ başkanlığında devam edecek

MESAM seçimlerini kazanan Arif Sağ ve ekibinin bugün yapacağı ilk toplantıda, kayyımdan önceki görev dağılımının yeniden oluşturulması bekleniyor.

MESAM seçimlerini kazanan Arif Sağ ve ekibi bugün saat 14.00’te ilk yönetim kurulu toplantısını yapacak. Edinilen bilgiye göre yönetim kurulundaki görev dağılımı kayyım atanmadan önceki şekliyle yapılacak. Buna göre Arif Sağ başkanlığa, Cahit Berkay ise başkan yardımcılığına seçilerek görevlerine kaldığı yerden devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Arif Sağ ve ekibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevden alınmış yerine Coşkun Sabah'ın başını çektiği bir kayyum yönetiminin atanmıştı. Arif Sağ ve ekibi Genel Kurul’a bir gün kala, üyelikleri iptal edilerek ihraç edildi ancak Genel Kurul'da divana seçilen üyeler kayyımın attığı üyelerin geri alınabilmesi yönünde yönerge verdi, yönerge yüzde 62 oyla kabul edildi ve ihraç edilen üyeler genel kurula geri döndü.

Coşkun Sabah ve ekibinin Genel Kurulu terk ettiği seçimlerde Arif Sağ ve ekibi seçildi. Seçimlerde Arif Sağ 328, Cahit Berkay 366 oy alarak seçimden galip ayrıldılar. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 11:38

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