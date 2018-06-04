BBP Genel Başkanı Destici: Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için yapılan çağrılara karşılık "Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Çubuk'ta Alperen Ocakları'nın düzenlediği iftar yemeği oreganizasyonuna katıldı. Yemek sonrası konuşan Destici, Millet İttifakı bileşenlerinin HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve hâlâ tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a özgürlük talep etmelerini eleştirdi.

'HA APO, HA KARAYILAN, HA DEMİRTAŞ, HA BULDAN'

Mustafa Destici, "Güya milletten, devletten yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu söyleyenler ne diyorlar? O'na özgürlük istiyorlar. Utanmasalar Apo'ya da özgürlük diyecekler. Ben size buradan soruyorum, Demirtaş ve Apo'nun arasında ne fark var? Biri Kandil'in lideri, biri onun sözcüsü, Meclisteki temsilcisi. Ne farkı var? Ha Apo, ha Karayılan, ha Demirtaş, ha Buldan. Bunların hiçbirisinin birbirinden farkı yok" diye konuştu.

Kürtlerin haklarının savunucusu olduklarını iddia eden Destici, "Eğer Kürt kardeşlerimizin bir talebi varsa, bir haksızlığa uğruyorlarsa, haklarını alamıyorlarsa biz sonuna kadar onların yanındayız ve haklarının savunucularıyız. Ne istiyorlarsa bizden istesinler. Bizim yüreğimiz de, gönlümüz de, partimiz de, ocağımız da, evimiz de, barkımız da, Cumhur İttifakımız da sonuna kadar onlara açıktır" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 10:46

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