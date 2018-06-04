Şemdinli'de yapımı devam eden polis kalekoluna ateş açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde polis kalekoluna ateş açıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde yapımı süren polis kalekoluna PKK tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyü Elde Mahallesi'nde halen yapımı devam eden polis kalekoluna dün saat 23.30 sıralarında taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine kalekolda bulunan nöbetçiler tarafından karşılık verildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. (DHA)

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