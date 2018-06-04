Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,65 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,10 artış gerçekleşti.

Mayıs ayının sonunda Türk Lirasının yoğun satış baskısı altına girmesiyle birlikte Merkez Bankası acil toplantıya giderek faizi 3 puan artırmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 10:58

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