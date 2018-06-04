Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan'a: Muhbirliğini bir kez daha tescilledin

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı ile Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan arasındaki polemik devam ediyor.

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı , bugünkü köşesinde Ahmet Hakan’a cevap vererek, “muhbirliğini bir kez daha tescilledin” dedi ve Barış Atay’ın gözaltına alınmasını hatırlattı. Alçı, “Bu yaptığını tarif etmek için çok daha ağır sıfatlar var ama erkek egemen kültürün çirkin kelimelerini kullanmak istemiyorum" dedi.

Alçı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

BRAVO! MUHBİRLİĞİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİN!

Görüyorum ki polislere hafiyelik ve savcılara muhbirlik işini iyice benimsemişsin. Kanal D’den sonra Hürriyet’ten de gönderilme ve hapse atılma korkusuyla karakterine son derece uygun bir meslek olan jurnalcilik limanına demir atmışsın. Bana düşmanlık etmeni doğal karşılıyorum. Hiç kızmıyorum.

Fakaat... Sen en yakınlarını, gazeteci dostlarını bile tutuklanmaları için köşenden polise jurnal etmiş bir insansın. Kendini kurtarmak için yaptın böyle bir ispiyonculuğu. Bu, sadece benim değil senin en yakın çalışma arkadaşlarının da tespit ettiği bir gerçek.

Benim cumartesi günkü yazımda tek bir hakaret, tek bir iftira yok. Hepsi örnekleriyle ispatlanmış gerçekler. 1 Mayıs 2018’deki “28 Şubat’ın sivil ayağı operasyonu mu geliyor?” başlıklı yazındaki şu satırların, tıpkı Barış Atay’ı içeri attırmak için yazdığın polis muhbiri yazısının bir kopyası:

“Seçim öncesi büyük, kapsamlı bir 28 Şubat sivil ayak operasyonu geliyor. Bu öyle bir operasyon olacak ki... Hiç akla gelmeyen isimler bu operasyonda gözaltına alınacak. Gündem sarsılacak. Herkes şaşıracak.”

28 Şubat davasında tutuklanmak istenen gazetecilerin isim isim yazıldığı bir dönemde polislere ve savcılara zemin hazırlamak, olası gözaltıları meşrulaştırmak için bu yazıyı kasten yayınlıyorsun ve bu insanlar senin en yakın arkadaşların. Niye yapıyorsun bu muhbirliği? Sırf yeni egemenlerine yaranmak ve şahsi menfaatlerin için.

Bu yaptığını tarif etmek için çok daha ağır sıfatlar var ama erkek egemen kültürün çirkin kelimelerini kullanmak istemiyorum. Hele daha 2 ay öncesine kadar bir dakika yanından ayrılmadığın eski patronun Aydın Doğan’a yönelik bu yaptığın “28 Şubat ihbarcılığı” inanılmaz bir ihanet! 1 Mayıs’taki yazın ortada duruyor...

Şahsi nefretin yüzünden Barış Atay’ı tutuklatmak için ihbar ettiğine tüm Türkiye şahit oldu. En yakınların bile “Bu yazı neticesinde Atay’ın gözaltına alınacağını bilerek yazdı” dediler. İşte sen böyle bir insansın... Tıpkı 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsünde Erdoğan’ı hapse atmak isteyen FETÖ’cülere alenen tetikçilik yaptığın gibi şimdi de yaranmak istediğin yeni güçlere tetikçilik başvurusunda bulunuyorsun. Çünkü çok korkuyorsun ve bu korku yüzünden yazdıklarını bile inkâr ediyorsun.

27 Ağustos 2015’teki yazında FETÖ yalanlarını referans yaparak Erdoğan’a alenen “Hırsız” diye hakaret etmedin mi? Erdoğan’ı destekleyen yazarlara da “Hırsız goygoycuları” demedin mi? Yazı çok açık. Senin tıynetinde biri olsam 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsünün en hararetli tetikçilerinden biri olan senin secereni çıkarırım ama senin gibi bir muhbir için bile Türkiye’nin normalleşmesini istiyorum. O yüzden yapmayacağım.

Halbuki sen elinde hiçbir güç yokken bile şahsi çıkarların için en yakınlarını hapse attırmaya kalkan birisin. Bir de gücün olsa Stalin kadar zalim olursun herhalde. Ama bu millet senin gibilere hiçbir zaman izin vermeyecek.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta'başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak 'Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor.' ifadelerini kullanmıştı. Nagehan Alçı da Ahmet Hakan’a verdiği cevapta “Çoktan madara olmuş bir muhbir." demişti. Ahmet Hakan da tekrar cevap vererek, “Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?” diye sormuştu. (MEDYA SERVİSİ)

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı'ya: Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan'a: Çoktan madara olmuş bir muhbir

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