Bakan Soylu namazda da sahurda da Demirtaş’ı dilinden düşürmüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teravih namazına ve sahur programına katıldı. Yaptığı konuşmalarda Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Önce Fatih Camisi'nde teravih namazını kıldı, sonra Sultanahmet Meydanı'nda sahur programına katıldı. Soylu, her iki yerde yaptığı konuşmada da Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı.

AA'nın aktardığına göre; Bakan Soylu, teravih namazının ardından yaptığı konuşmada HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması gerektiği yönündeki taleplere şöyle karşılık verdi: Diyorlar ki 'Demirtaş hapisten çıksın.' Kim söylüyor bunu, rahmetli Erbakan Hoca'mızın partisinin başındaki bey söylüyor. Kim söylüyor bunu, Muharrem İnce söylüyor, kim söylüyor bunu Meral Akşener söylüyor. 6-7 Ekim olaylarında bu ülkede ne oldu? 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin katline kim sebebiyet teşkil etti. Peki Yasin Börü'ye biz bu nasıl anlatırız?" diye konuştu.

'O APOLETLERİ SÖKER, DEMİRTAŞ'A TAKARSIN'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi nin 'apolet' açıklamasını da hedefine koyan Soylu, şunları kaydetti:

"Çıkmış, Cumhurbaşkanımızın yemeğine Zeytin Dalı Operasyonu'nun kahramanı olan Metin Temel Paşa kalkmış alkışlamış diye Muharrem İnce efendi 'senin apoletlerini sökerim' diyor. Sen çivi dahi sökemezsin de öyle bir yeteneğin yok da senin. Benim ona bir tavsiyem var, hafif şerefliysen o kahramanın apoletlerini söker, sana yakıştığı şekilde Demirtaş'ın omuzuna takarsın onları."

'BUGÜN DEMİRTAŞ'I YARIN FETÖ'CÜLERİ ÇIKARMAK İSTERLER'

Sahur programında konuşan Soylu burada da Selahattin Demirtaş’ı dilinden düşürmedi.

Türkiye'nin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında kaosa sürüklenmek istendiğini iddia eden Soylu, sözlerini şöyle dedi:

"Allah bunlara fırsat vermesin. Bunlar bugün Selahattin Demirtaş'ı çıkarmak isterler, yarın da FETÖ'cüleri çıkarmak isterler. Zihinleri belli, anlayışları belli, bunlara verilecek en güzel cevap, sandıkta verilecek cevaptır. İşimizi yarım bırakmayalım, terörle mücadelemize devam edelim. Türkiye'nin işi çok, yapacağı çok işi var; hem kendi memleketimiz için hem de dünyaya söyleyecek çok şeyi var. Bizi 7 Haziran ve 1 Kasım arası makasa almak isteyenler, bizi iki darbe arası bir makasa almak isteyenlere ne olursunuz müsaade etmeyin.” (HABER MERKEZİ)

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