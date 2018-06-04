Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşüyor. Zirve, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.

Görüşme için dün ABD'nin başkenti Washington'a gelen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına girdi. Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren bakanlar herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmede ana gündemin Menbic ve Fetullah Gülen'in iadesi olması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Menbic konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.

'ABD F-35 SATMAYA HAZIRSA, MÜTTEFİKLERİMİZDEN ALMAK İSTERİZ'

Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusunda Menbic konusunda yarın iki bakan olarak onayını verdiğimiz zaman bunu uygulamaya başlayacağız. Bu ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

F-35'ler konusunda da ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhtarı bir hava oluştuğuna işaret eden Çavuşoğlu, "S-400'ler konusunda da ABD ile aramızda bir gerginlik oluşmuş durumda. Ancak biz önce ABD'den ve müttefiklerimizden bu sistemleri almak istedik. Ama satmadılar. Biz de Rusya'dan almak durumunda kaldık. Eğer ABD bize bunları satmaya hazırsa, biz müttefiklerimizden de almak isteriz." diye konuştu.

Bir soru üzerine Türkiye ile ABD arasındaki temel sorunlardan birinin de ABD'nin PYD'ye verdiği destek olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz Suriye'de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Suriye'yi bölmeye yönelik tüm çabaları reddediyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre süreçleriyle Suriye'de politik bir çözüm için ana bir aktör olarak çalışıyoruz" dedi.

'KUDÜS'Ü ASLA YÜZ ÜSTÜ BIRAKMAYACAĞIZ'

Çavuşoğlu Kudüs konusunda da "Türkiye olarak Kudüs'ü asla yüz üstü bırakmayacağız." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yeni bir tasarı getirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye ümmetin haklarını korumak için mücadele etmeye devam edecektir" dedi.

GÜLEN'İN İADESİ

Fetullah Gülen'in iadesine yönelik hiçbir adımın atılmamasını da eleştiren Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yapacağı görüşmede de bu konuyu özel olarak gündeme getireceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu'nun bugün sabah saatlerinde Pompeo ile görüşmesi ve ardından bazı düşünce kuruluşlarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 15:46

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