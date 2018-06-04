Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi: Yol haritası onaylandı

Washington’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Washington’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşme sona erdi. Dışişlerinden yapılan açıklamada ortak bir yol haritasının onaylandığı ifade edildi.

Başta Minbiç olmak üzere bölgesel kimi konularda temaslarda bulunmak üzere dün ABD’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Washington'da mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi. ABD Dış İşleri Bakanlığı binasındaki toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, herhangi bir açıklama yapmadı.



Birçok konu başlığı altında yapılacak görüşmenin ana gündem maddesi ise, Minbiç. ABD ile Türkiye arasında kurulan Ortak Çalışma Grubu’nun 25 Mayıs’ta Ankara’da bir araya gelmesi sonrası AKP Hükümeti’nden doğru yapılan açıklamalarda, Minbiç’in QSD güçlerinden arındırılması konusunda ABD ile “Anlaşma sağlandı” mesajları verildi.



Ancak verilen bu mesajlar, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamalarla yalanlandı.



ABD’li Sözcü Nauert, Minbiç konusunda Türk yetkililerle yapılan görüşmeden henüz sonuç alınamadığını, "Henüz Türk hükümetiyle bir sonuç sağlamış değiliz. Suriye ve karşılıklı endişe yaratan diğer konularda istişarelerimiz devam ediyor” sözleriyle duyurmuştu.



Yapılan bu yönlü açıklamaların ardından bugün yeniden bir araya gelen Pompeo ve Çavuşoğlu arasındaki görüşme 1 saat sürdü. Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası sosyal medyası Twitter’dan şu paylaşımda bulundu: “Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizde, #Türkiye-#ABD ikili ilişkilerini, Münbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık.”

'ABD İLE MENBİÇ İÇİN YOL HARİTASI ONAYLANDI'

Türk Dışişleri, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından, ''İki Bakan Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır'' açıklamasını yaptı.



Açıklamada; ''Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Sayın Mike Pompeo, 4 Haziran 2018 tarihinde Vaşington’da bir görüşme gerçekleştirmiştir. İki Bakan Türkiye ve ABD’nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit etmiştir.



Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır. İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye’de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir.



İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır.



Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki Bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubunun ön oturumu gerçekleştirilmiştir" denildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 18:58

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